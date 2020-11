Preminuo Miša Aleksić, legendarni basista grupe “Riblja čorba”. Muzičar je u šezdeset sedmoj godini izgubio bitku za život, usled posledica izazvanih korona virusaom.

Miša Aleksić je od 13. novembra bio na lečenju od korona virusa u KBC “Bežanijska kosa”, a stanje mu se pre nekoliko dana pogoršalo i bio je prebačen na respirator.

Kada je smešten u bolnicu, Miša je govorio za medije o simptomima koje je osećao.

– Bio sam pozitivan na PCR testu i dva-tri dana sam bio kod kuće, misleći da će mi biti bolje uz vitamine i adekvatnu ishranu – rekao je tada za “Novosti” Miša Aleksić.

– Međutim, dobio sam visoku temperaturu koja nije htela da spadne ispod 39 stepeni, a skener pluća pokazao je da imam pneumoniju, zbog čega sam sada na bolničkom lečenju. Upala pluća je najopasnija kod korone – objasnio je muzičar tada ne sumnjajući da će uspeti da se izbori s virusom.

Preminuo miša Aleksić, vest je koja je pogodila mnoge kolege, a posebno njegovog bliskog prijatelja i saradnika Boru Đorđevića, frontmena “Riblje čorbe”.

– Jutros je umro moj brat Miša, borio se kao lav do poslednjeg daha. 42 godine smo svirali zajedno i ne mogu da zamislim da ga više nema. Više od četiri decenije se nikad nismo ni ružno pogledali, a kamoli posvađali. Ne mogu da zamislim svirku bez njega. Dogovorili smo se da umremo na bini a on požurio. Hvala ti brate na svemu – napisao je on.

Mišin prijatelj i kum Momčilo Bajagić Bajaga je verovao da će on uspeti da ozdravi i da neće doći do komplikacija. Vest o Mišinoj smrti ga je duboko potresla.

– Umro mi je prijatelj, saznao sam pre minut. Užasno mi je zato što mi je umro jedan od najboljih prijatelja, to je sve što mogu da kažem – kratko je rekao Bajaga za Nova.rs.