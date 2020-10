Posle potpunog zamiranja poslovnog života sa kojim se Milan Kalinić suočio tokom proleća, leto mu je donelo hiperaktivnost, koja još traje. Svakog ponedeljka gledaoci televizije „K1“ mogu da prate emisiju “Preživeli”, ni jedan radni dan ne prolazi bez njegovih i Anđelkinih šezdeset minuta u “Drž’ ga, Božo”, a od utorka do petka na „Prvoj“ televiziji prikazuje se serija “Tate”. No, ni to nije kraj Milanovih aktivnosti. Nedeljom je najčešće na golu “Beograda” sa Karaburme, fudbalskog kluba koji se takmiči u „Beogradskoj ligi“.

Kad kažete da je sin dobrica na vas, da li se može zaključiti da je ona na Sandru?

‒ Tea je na mog brata, a osim genetike zajednički im je i horoskopski znak, Ribe. On je bio veoma zgodan i lep, ali narav mu je „luda“. Rekao sam: „Otkačio sam se od jedne lude Ribe, a onda mi je došla druga.“ To je moj usud.

Da li se brat s vremenom „unormalio“?

‒ Ne mnogo. Jedina uteha mi je što je Tea žensko, pa je sve malo drugačije. Lepim ženama je, s jedne strane, teže, ali im je, s druge, mnogo lakše u životu. Često joj kažem: „Tea, zahvali Bogu što ti je uz takvu narav dao lepotu“, pa će ti ljudi mnogo toga tolerisati. Sin ima dušu koja svakoga oduševi već pri prvom susretu. To je neverovatna energija.

Sve što ste na početku priče rekli o supruzi savršeno se slaže sa komentarom kojim ste joj na “Instagramu” čestitali rođendan. Tada ste napisali da, kad biste mogli da ponovite prethodnih 15 godina, koliko ste u braku, ne biste promenili ni jednu sekundu.

‒ Naravno, bilo je i vrlo teških sekundi, ali zbog onih lepih svaku bih ponovio.

Ko bi rekao da to kaže neko ko je, svojevremeno, tvrdio da je brak “nenormalna pojava”… Isto govorim i danas, ali mnogo je toga na šta smo naučeni. Ne idemo goli ulicom jer smo naučeni da to ne radimo, mada je našim dalekim precima to bilo normalno. Kada sa više aspekata posmatraš brak, dolaziš do zaključka da to nije nešto što nam je blisko, pogotovo muškarcima. Da mi nije ovako kako jeste i da, pre svega, u Sandri nemam prijatelja, odavno bih se vratio „muškoj prirodi“. S druge strane, misleća smo bića, socijalna, znamo da svoje nagone dovedemo u red, pa radimo i ono što se kosi sa iskonskim porivima.

Zanimljiva je vaša izjava da želite da se Sandra dotera čak i kad ne idete zajedno.

‒ Volim kada lepo izgleda i kada je drugi gledaju. Naravno, smetalo bi mi kad bi neko pokušao da pređe granicu dobrog vaspitanja, ali šta je loše ako na kulturan način reaguje na zgodnu ženu kao što, uostalom, i sam radim. To shvatam kao kompliment. Moja žena ima četrdeset godina, skoro dvadeset godina smo zajedno, a ona je, žargonski rečeno, „top riba“. Sandra je jedna od najženstvenijih, „najdamskijih“, najzgodnijih Beograđanki. Gde god se pojavimo ona je ili najlepša ili među tri najprivlačnije. To pravom muškarcu, koji je siguran u sebe, a pre svega onom koji voli svoju ženu, može samo da imponuje.

Kako reagujete na lepu ženu?

‒ Ne „zveram“, ali volim da posmatram. To radim i pred Sandrom. Uostalom, nekad i zajedno komentarišemo. Sve dok se ostaje u granicama pristojnosti – normalno je, ali nije normalno da se pravimo ludi kad je činjenica da je neko izazvao našu pažnju. To je licemerno. Kad se pravimo da nismo primetili da neko dobro izgleda, onda se nameće razlog za sumnju. Dok sam bio momak, nisam prilazio devojkama koje me gledaju, već onima koje me upadljivo “ne vide”. Kad se ona trudi da ne pogleda u mene znači da sam joj interesantan, ali neće to da pokaže. Uvek je upadljivo nečinjenje veći znak od činjenja.

Šta radite da biste parirali supruzi koja je „top riba“? Svi konstatuju da imate savršenu liniju.

‒ Treniram četiri, pet puta nedeljno, ali ne kao što svi sada rade u teretani s tegovima. Imam golmanske treninge, koji su specifični i vrlo naporni. Sa svojih 48 godina radim barabar sa klincima od dvadeset, dvadeset pet. Naravno, razlika postoji, nemam njihovu brzinu, ali daleko od toga da znatno zaostajem. Na tim treninzima gubim mnogo energije, svakog vikenda igram utakmice u „Prvoj beogradskoj ligi“, koja je vrlo ozbiljna. Celog leta sam snimao seriju i spremao emisiju, nisam imao gotovo nijedan slobodan dan, ali treninge nisam propuštao. Sve sam stizao. Naravno, stižem da budem i tata, ne samo u istoimenoj seriji, već i privatno, da budem muž…