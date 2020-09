Ovogodišnja dodela “Emi” nagrada bila je potpuno neistraženo područje za sve koji su u njoj učestvovali. “Emi nagrade” dodeljene su sinoć 72. put u istoriji, prvi put onlajn, pa su se čuvena TV priznanja uručivala preko “Zuma”. Zvezde su ceremoniju pratile od kuće, a najpažljiviji i najuzbuđeniji bili su nominovani – njih 130. Na prvoj onlajn ceremoniji rekordan broj Emija za komediju, čak devet, otišao je u ruke tima serije „Šits krik“. Među dobitnicima „Naslednici“ i „Nadzirači“, Zendaja, Redžina King.

Među onima koji su jedini bili u čuvenoj dvorani Stejpls centra gde je svih ovih godina održavana manifestacija bili su Trejsi Elis Ros, Lavern Koks, Zendeja Kolman, Sintija Erivo, Džejson Sudejkis, Džimi Kimel i Dženifer Aniston koja je – još jednom bila u prvom planu. Pomente zvezde smenjivale su se na sceni praveći društvo domaćonu večeri, komičaru Džomiju Kimelu.

Zgodna, preplanula i sjajno raspoložena, Dženifer je svojim izdanjem načisto oduševila svet, a ovog puta crna uzana satenska haljina istakla je njene obline i sjajnu figuru.

Dženifer je na svom “Instagramu”neposredno pred početak ceremonije objavila i fotografiju u spavaćici kako se priprema za ovu gala ceremoniju i oduševila fanove. Podinute kose, sa sve maskom na licu i čašom šampanjca u ruci, sjajna Dženifer je podzravila sve nominovane i nazdravila u njihovo ime.

Sjajna glumica bila je i sama nominovana u kategoriji glavnih glumica u dramskoj seriji za rolu u seriji “Jutarnji šou”. Džimi Kimel pozvao je Dženifer i iznenadio se kada je video da je pored nje koleginica Kortni.

– Naravno da sam ovde, mi živimo zajedno – uzvratila je 56-godišnja glumica koja je u seriji “Prijatelji” tumačila ulogu Monike Geler.

– Džimi, cimerke smo od 1994. godine – nastavila je šalu Anistonova, a onda se pojavila i Lisa.

– Gde bismo drugo živele? – upitala je glumica zbog koje su gledaoci širom planete zavoleli čudnu Fibi Bufe.

TV serije “Naslednici”, “Šits krik” i “Nadzirači” najveći su dobitnici ovogodišnje dodele nagrada “Emi”, zbog pandemije korona virusa nazvana i „Pandemi“. Kanadski sitkom “Šits krik” osvojio je devet nagrada, čime je oboren rekord u broju “Emija” za komediju. Serija je prikazivana od 2015. godine, a ove godine je emitovana šesta i poslednja sezona.

With Catherine O’Hara, Eugene Levy, Dan Levy and Annie Murphy winning their #Emmys tonight, that means our little Canadian show is the first comedy OR drama to ~ever~ sweep all four acting categories, and that is absolutely wild 🇨🇦 pic.twitter.com/fEUnaLoDBr

— Schitt’s Creek (@SchittsCreek) September 21, 2020