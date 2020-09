Život Tanje Savić prerastao je u pravu dramu, a majka koja je već mesecima odvojena od svojih sinova, gotovo je nemoćna u borbi za svoja prava. Njen suprug Dušan Jovanović pre četiri meseca odveo je sinove u Australiju i od tada ih Tanja nije videla.

Ovo je bio poslednji udarac, koji je Dušan zadao Tanji i koji ju je motivisao da se bori za svoj život. Razvod Tanje Savić ovim postupkom je konačno, posle mnogo razmišljanja, postao definitivan. Iako mu je mnogo puta oprostila, Tanja je u intervjuu za naš magazin istakla, da mu ovo ne može i neće oprostiti.

‒ Ne, ovog puta to ne može da se desi. Tolike sam godine provela objašnjavajući mu šta je dobro, a šta ne. Analizirala sam njegovo ponašanje, pokušavajući da otkrijem uzrok. Kad sam shvatila da mi ne ide, počela sam da kupujem knjige koje se bave psihologijom, ne bi li mi one pomogle da dođem do odgovora. Volela sam ga i pokušavala da sačuvam brak, ali sada se ta ljubav pretvorila u bes. Stvarno više nemam živaca. Godinama mi je unutrašnji glas govorio da grešim, ali sam ga ja uporno ućutkivala. Samu sebe sam ubeđivala da će se sve nekako srediti. Kada je taj glas konačno vrisnuo, shvatila sam da je vreme da počnem da slušam sebe.

Ipak, čini se da je Dušan odlučio da još jednom postupi onako kako najbolje zna, pa je ucenom pokušao da suprugi iz glave izbaci ideju o razvodu.

-Dušanu je teško palo to što više ne može da kontroliše Tanju i da je konačno prestala da ćuti o svemu lošem što joj je radio. Ni pod razno nije očekivao da će ga javno raskrinkati posle devet godina braka. Kako je sve do tada on bio taj koji određuje šta će i kada govoriti za javnost, osetio se ugroženo kao nikad u životu, razbesneo se i dosetio se da Tanju može da zaustavi jedino ako joj zapreti javnim poniženjem pred sinovima i porodicom -govori izvor blizak Dušanu.

Izvor je, kako “Kurir” prenosi rekao da je Dušan Tanju ucenio intimnim snimcima, koje su njih dvoje napravili još na početku svog braka. Razvod Tanje Savić sprečiće ucena, koja preti da ugrozi njenu karijeru, a što je još važnije, reputaciju pred sinovima.

– Nikada nije bila gore nego sada, a savete nekolicine prijatelja da se obrati policiji ne sluša. Veruje da bi time još više razbesnela muža i da će iz osvete uništiti živote njihovih sinova. Ako se ikada desi da on objavi snimke, Tanja to neće preživeti – zaključuje pevačicin prijatelj.

Tanja Savić se ovim povodom još uvek nije uglasila, ali verujemo da je ovaj udarac bio za nju najteži do sad. Kao majka, pevačica je spremna na sve, samo da ne ostane bez svojih sinova.