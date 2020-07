Marija Kilibarda ima veoma lojalan krug prijatelja, pa detalji iz njenog privatnog života vrlo retko dospeju do javnosti. No, ni jedna ljubav ne može dugo da ostane tajna, pogotovo kada – u suštini – oboje nemaju razlog da je kriju, osim činjenice da ne žele da budu “tema dana”. Zahvaljujući tome, saznali smo na koga je Marija mislila kada je u intervjuu za Hello! nedavno izjavila da je ljubavi ostavila širom otvorena vrata. Kroz njih je pre više od četiri meeca prošao Branislav Vučelić, sin Milorada Vučelića. Imajući u vidu Marijinu popularnost nameće se zaključak da su dugo ostali “skriveni od pogleda”, samo zahvaljujući činjenici da su prve nedelje njihove ljubavi bile u vreme vanrednog stanja.

Kada smo pozvali Mariju da je pitamo da li je to istina, vesela kao i obično, odgovorila je:

– Pravo pitanje je – da li sam srećna, a odgovor je – srećna sam. Uživam, koliko je to moguće u okolnostima u kojima živimo. Uostalom, kako da ne budem ushićena, kad sam prošle nedelje postala tetka.