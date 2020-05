Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić ponovo postaju roditelji. Mladom paru se ostvario veliki san da svojoj ćerki Petri,koja je u februaru napunila godinu dana podare brata ili sestru.

View this post on Instagram A post shared by Jelisaveta Orašanin Teodosić (@jagodenamagli) on Feb 12, 2020 at 12:22am PST

Jelisaveta Orašanin trudna – Petra postaje starija sestra

– Jelisaveta je ponovo trudna. Ona i Miloš su to želeli više od svega, a Petra će dobiti batu ili seku. Presrećni su zaista. Lepe vesti o prinovi su saznali tek nedavno, a za ovo zna samo uzak krug ljudi – otkrio je za Pink.rs izvor blizak poznatom paru.

Jelisaveta se prvi put porodila u Americi

U iskrenoj ispovesti za magazin Hello! mlada glumica otovreno je progovorila o svojoj borbi da zatrudni i otkrila da njen put do trudnoće nije bio lak.

– Više od svega želeli smo dete, ali zbog trombofilije, koja izaziva zgrušavanje krvi, to nije bilo izvodljivo. Srećom, medicina je napredovala, podvrgla sam se vantelesnoj oplodnji i prošla pravi mali hormonski rolerkoster, ali danas imamo Petru. Priča sa srećnim krajem, što je jedino važno. Mnoge žene suočavaju se sa istim problemom, ali je najvažnije ne gubiti nadu i biti uporan – ispričala je glumica nedavno za naš magazin.

Na kakav je veliki kompromis košarkaš pristao

Njihova porodica je zapravo sada četvoročlana, s obzirom na to da sa Jelisavetom, Milošem i Petrom živi i kućni ljubimac, pas Ljubica, što je za košarkaša, kako je jednom prilikom priznao, bio “veliki kompromis”.

View this post on Instagram A post shared by Jelisaveta Orašanin Teodosić (@jagodenamagli) on Aug 27, 2018 at 5:46am PDT

– Ljubica je udomljena, formirala ju je ulica i vrlo je zahvalna što je mažena i pažena. Ceo život okružena sam životinjama, u našoj kući bilo je kuca, maca, morskih prasića, kornjača, papagaja… Pravi mali zoo-vrt. Verujte mi da svoj život ne mogu da zamislim bez Ljubice – rekla je glumica o otkrila da li se plašila kako će Ljubica reagovati na bebu.

– Više brinem za Ljubicu, čini mi se da je ona u opasnosti. (smeh)

Venčanje nakon samo šest meseci veze

Glumica košarkaški as upoznali su se 2016. godine kada su oboje bili u vezama, pa se njihova ljubav nije dogodila na prvi pogled. Ipak, subina ih je ponovo spojila, a kako je proteklo njihovo upoznavanje otkrila je upravo Jelisaveta.

– Ja sam bivši sportista, u mojoj kući se uvek pratio sport i znala sam ga sa malih ekrana. Vrlo poštujem i cenim njegov talenat, on je za mene umetnik na terenu. Prvi put kada sam ga upoznala bila sam sa Tamarom Krcunović i to je bilo jako davno. Otišle smo u jedan restoran u Zemunu i on je tada bio tu. Upoznali smo se, sedeli, pričali.Tada smo i on i ja bili zaljubljeni, što je potpuno u redu, ali kasnije kada je to prošlo sam ga opet srela i to je bilo to – ispričala je glumica.

Vezu su nakon samo šest meseci krunisali brakom.