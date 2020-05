Sanja Kužet poslednjih godina postala je zaštitno lice “Zvezde Granda”, a malo ko zna čime se ona bavila pre nego što je postala voditeljka.

Svojim stasom i vitkom linijom, čak i posle dva porođaja, Sanja Kužet mami uzdahe jačeg pola iz nedelje u nedelju. Ali, upravo njena vitka linija, pre nego što je stala ispred malih ekrana, Sanju je odvela i na modnu pistu.

Naime, pre nego što je počela da se bavi voditeljskim poslom na tadašnjoj “BK televiziji”, atraktivna brineta zarađivala je džeparac na drugi način.

– Kao šesnaestogodišnjakinja koja je bila zanesena modom radila sam modne revije, kampanje i reklame. Radila sam u beogradskim modnim agencijama. Roditelji nisu bili za to da se otisnem van naših granica, a kao gimnazijalki to mi je bio dovoljan džeparac, na koji sam bila ponosna. Kasnije je usledila ljubav prema televiziji, koja je vremenom postala moj profesionalni poziv – ispričala je Sanja za “Kurir“.

Sanja se osim modelinga u kome bi se sigurno i danas odlično snašla, oprobala i u glumi. Ona je 2006. godine tumačila ulogu Senke u tinejdžerskoj horor-komediji. Iste godine je imala epizodnu ulogu u tinejdžerskoj komediji “U doba nevinosti“, navodi “Grand”.

Sanja Kužet – Procvetala sam od kada sam postala majka

Voditeljka Sanja Kužet, ispred svega je požrtvovana majka dva sina: Andrije koji ima 11 godina i Strahinje koji je u februaru napunio tri. Iako je bila ubeđena da će starijem sinu podariti sestru, stigao je Strahinja je i sada ga stariji brat čuva kao malo vode na dlanu.

– Nikada nisam svog sina videla u takvom stanju, u prelepom osećanju, i vidim da mu tepa, a pošto dete ne zna šta da mu tepa onda bukvalno “skida” mene. To su moje rečenice od početka do kraja. Tako kada radim nešto po kući čujem zapravo šta ja govorim kada tepam bebi. Mislim da će to biti sve lepše kako vreme bude prolazilo, rekla je svojevremeno a sada i potvrdila koliko se ona sama promenila od kada je postala majka.

– Majčinstvo me je zaista promenilo i sigurno je da sam procvetala od kada imam dva sina. Postala sam mnogo emotivnija, jako malo mi treba da zaplačem. To je najveća promena koja je mogla da se primeti na meni na taj način – rekla je voditeljka za “Blic” i priznala da je mekog srca kada su naslednici u pitanju:

– Trudim se da budem stroga mama, ali me moji sinovi mnogo puta razoružaju. Ali ako pitate njih, oni će reći da uopšte nisam stroga. Tako da meni ostaje samo da se trudim da budem, ali oni to vide drugačije, zato što je ljubav ono što je nadvladalo sve ostalo.