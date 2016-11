Nina Janković zvezda novembarskog broja magazina “Hello! Fashion”

Čizma glavu čuva, ali i dobar kaput je zlata vredan! Pored toga, ovaj najvažniji zimski komad garderobe predstavlja i stil osobe koja ga nosi. Zato smo vam pripremili specijal sastavljen od odabranih trendi kaputa i jakni, a oni bi mogli savršeno da se slože i sa nekim od modela koje ćete videti u rubrici “Modne tendencije”. Nina Janković otkriva formulu svog jedinstvenog stila, čuvena Ana Fendi priča o večnoj potrazi za lepotom, a tu je još jedno veliko ime sveta mode – Olivije Rusting. Saveti za negu lepote u zimskim danima, mejkap majstor Dragan Vurdelja, kraljica scene Anđelina Džoli, modne fantazije Katarine Radivojević i još mnogo iznenađenja u novembarskom broju magazina “Hello! Fashion”.

WISH LIST Luksuzno, raskošno, neodoljivo… Pogledajte našu listu želja za novembar

MODNE TENDENCIJE Floralni printovi usred jeseni, sofisticirani vojnički stil, urbani kauboji, glamurozni retro – ove sezone zaista nećete moći lako da se odlučite

COVER STORY – NINA JANKOVIĆ Iz modnog ateljea bojažljivo je zakoračila u svet sedme umetnosti i već posle prve uloge stekla simpatije javnosti, ali i titulu femme fatale

RADAR Hello! Fashion vam predstavlja najvrelije trendove, najbolje butike, najlepše autfite i ostale zanimljivosti koje su se našle u domenu našeg modnog radara…

GET THE LOOK – MIROSLAVA DUMA Glamurozna ruska trendseterka svojim efektnim kombinacijama pokazuje da je u svetu mode najbitniji – autentičan izraz

TRENDI ZIMA Hladni dani nezamislivi su bez dobrog kaputa i jakne, prilagodljivih komada koji, osim što su udobni i topli, doprinose i vašem modnom izrazu

SUPERBAKE Starost ne određuju godine, već duh koji smo izgradili tokom njih, poručuju vremešne dame, koje ponosno ističu svoje bore i sedu kosu dok sa naslovnih strana i dalje hrabro prkose znatno mlađim koleginicama

LADY GAGA – SAV TAJ PINK Poslednjih nedelja u javnosti se pojavljuje u roze kompletima ili bar ima neki pink detalj, poput šešira sa covera novog albuma Joanne

ANA FENDI Legendarna dizajnerka ekskluzivno za Hello! Fashion govori o lepoti, Karlu Lagerfeldu i svom modnom carstvu

STREET STYLE – URBANI SJAJ Nekada je ovaj materijal bio rezervisan za kišne mantile, a sada lakiranu kožu možemo da vidimo i na ostalim komadima garderobe

MODNI PRINC IZ SIROTIŠTA Da život piše romane potvrđuje put dizajnera Olivijea Rustinga kome sudbina, činilo se, nije bila naklonjena, ali srećna zvezda ga je obasjala talentom, i vinula u modna nebesa

SUKI VOTERHAUS Ona je britanska manekenka, devojka u trendu, ali i mnogo više od toga. Upoznajte damu koja se krije iza prelepe kose i brojnih popularnih kampanja

TOP ASESOAR Opšte je poznato da modu čine detalji, ali koji? Ova sezona donosi nam obilje zanimljivih sitnica koje će razigrati vaš stil

NEGA KOŽE U ZIMSKOM PERIODU Losione i kreme koje ste koristili tokom leta zamenite masnijim i bogatijim jer bolje hrane kožu

BEAUTY INTERVIEW Dragan Vurdelja, naš najuspešniji šminker, otkriva male trikove nanošenja mejkapa

DRAPING JE NOVI KONTURING Revolucionarni bjuti trend osmislio je vizažista Gilbert Soliz, koji je damama otkrio da se rumenilo može koristiti i na neke druge načine

DA LI KONZUMIRATE PREVIŠE ŠEĆERA Kako izbeći zasede koje nam svakodnevno postavlja ovaj tihi ubica

COCO LOCO Od ulja do mleka, od mesa do vode – svet je poludeo za kokosom. Otkrivamo vam njegove prednosti i mane

ALESANDRO DEL AKVA Predstavlja raskošni pariski apartman, koji je nazvao po svojoj modnoj liniji N˚21, životni prostor čiji je enterijer omaž francuskim filmskim radnicima iz šezdesetih godina prošlog veka

HOME&DECOR Osvežite svoj životni prostor detaljima koji će mu dati atraktivnu notu

NEVENA BOŽOVIĆ Redovno trenira jer njena psiha ne podnosi dane opšteg nerada, a od trinaeste godine je vegetarijanac

DESTINACIJA IZ SNOVA Amsterdam – evropska prestonica greha

KRALJICA SCENE – Anđelina Džoli

MESEČNI HOROSKOP

MOJE MODNE FANTAZIJE – Katarina Radivojević