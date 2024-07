Somersby Jazz in the Garden: Ukus autentičnog džeza

Sav taj džez! Još od prvih njegovih tonova s kraja XIX veka do danas ovaj muzički žanr ne prestaje da oduševljava ljubitelje originalnog, nesputanog zvuka. Ono što ovaj muzički pravac posebno definiše jesu neslućeni interpretativni nivoi njegovog izraza, koji su pre četiri godine pronašli svoje mesto, ali i ukus, u okviru Somersby Jazz in the Garden festivala.

Kako džez spaja mnoge muzičke žanrove i donosi eklektiku zvukova, tako Somersby spaja najdivnije ukuse donoseći recepte za najbolje osveženje. Tako je partnerstvo između omiljenog cidera i džez festivala došlo kao prirodna fuzija, naročito imajući u vidu gde se festival održava. Jer, ne postoji mnogo lepših mesta za ispijanje Somersbya od fascinantnog zelenila Botaničke bašte - gde se upravo i odigrava Somersby Jazz in the Garden festival. Promo

„Za nas je od velikog značaja što možemo da podržimo ovakve projekte od nesumnjivog kulturnog integriteta kao što je Somersby Jazz in the Garden festival. Time smo još jednom pokazali da, pored vrhunskih proizvoda, Somersby uvek ima da ponudi nešto drugačije, kao i da je u samom srcu brenda da podržava kulturu, umetnost i manifestacije koje šire optimizam, baš kao i sam brend“, izjavila je ovim povodom Milena Matijević, brend marketing koordinator u kompaniji Carlsberg Srbija.

Na četvrtom izdanju Somersby Jazz in the Garden festivala, održanom 6. i 7. jula na velelepnom prostoru Botaničke bašte, posetioci su mogli da uživaju u koncertima vrsnih džez muzičara, ali i da isprobaju novu Somersby poslasticu sa ukusom maline i limete. Ovaj osvežavajući gazirani cider od jabuke sa aromom maline i limete sadrži 4,5% alkohola, a njegova prijatna slatkasto-voćna aroma i crvenkastoružičasta boja kao da su stvoreni za strasnu letnju noć ispunjenu senzacionalnim zvukom džeza. Promo

Za jedinstvenu džez ekspresiju na ovogodišnjem Somersby Jazz in the Garden festivalu pobrinula su se muzička imena poput Vlatka Stefanovskog i Vasila Hadžimanova, američkog bluz pevača Dean Bowmana, Ramba Amadeusa u duetu sa specijalnom gošćom Albom Nacinovich i mnogi drugi.

Ova jedinstvena manifestacija još jednom je uspela da sjedini muzičke vibracije džeza s osvežavajućim ukusima Somersby cidera, stvarajući neprocenjivo iskustvo za sve ljubitelje kvalitetnog provoda.