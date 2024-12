6 najštetnijih jela na novogodišnjoj trpezi, među njima i voćka koju obožavamo zimi!

Hajde da shvatimo koja praznična hrana može pokvariti vaše zdravlje i novogodišnje raspoloženje.

Kada je u pitanju pripremanje novogodišnje trpeze, odmah nam pada na pamet čitav niz poznatih jela iz detinjstva, bez kojih euforija i novogodišnji televizijski šou ne bi bili isto.

Ali ako pitanju prazničnih kulinarskih užitaka, pristupite sa medicinske tačke gledišta, postaje očigledne činjenice da mnoge praznične đakonije mogu naneti značajnu štetu organizmu.

Da biste 2025. dočekali blistavo, ali je ne platili narušenim zdravljem, govorimo o onim jelima na svečanoj gozbi sa kojima treba biti posebno oprezan. Photo by Dan Gold on Unsplash

Marinade

Sol, šećer, začini, sirće, vino - ove komponente su često uključene u marinadu. Mora se reći da u kombinaciji sa salatom, klub-sendvičima i drugim obaveznim namirnicama na novogodišnjem stolu, kiseli proizvodi mogu igrati i pozitivnu i negativnu ulogu.

S jedne strane, marinada pojačava intenzitet varenja, a sa druge, povećava apetit, pa se rizik od prejedanja automatski povećava

Ako birate između kiselih i slanih jela za novogodišnji sto, onda je bolje da napravite izbor u korist kiselih krastavaca - oni ne sadrže sirće, a stomak će se osećati prijatnije sa njima.

Gazirana pića

Da li ste znali da, na primer, jedan litar koka-kole sadrži do 100 g šećera, a njegova energetska vrednost dostiže 400 kcal?

Sada shvatate da su gazirana pića prvi kandidati koji će biti uklonjeni sa liste namirnica za prednovogodišnji odlazak u prodavnicu.









A ovo da ne pominjemo boje, zaslađivače i fosfornu kiselinu, koja, inače, ispire dragoceni kalcijum iz tela.

Zaključak: sodu zamenjujemo nežnijim pićima - kao što su bakin kompot i začinjeni čajevi

Tradicionalne salate

Tradicionalna ruska salata i mimoza su možda najomiljenija i najdraža jela na vrhu novogodišnje trpeze. Ali činjenica je činjenica - obe salate pripadaju složenim visokomasnim jelima, koja sadrže širok spektar komponenti.

Ali ovo je problem: mnogi od njih su teško svarljivi kada se kombinuju jedan sa drugim, a kada se kombinuju sa majonezom i drugim sosovima, ovaj proces postaje samo komplikovaniji. Photo by Artur Shamsutdinov on Unsplash

Torte i peciva

Pa, šta bi bila novogodišnja trpeza bez slatkog završetka?

Samo važna stavka- nakon tako prijatnog završetka, vaš stomak će vam se verovatno zahvaliti ako ste pre toga uspeli da probate svako jelo - od kiselih krastavaca do mesa.

Kolač, komad torte sa izdašnim slojem kreme ili krofne sa čokoladom - imajte na umu da će vas svako od ovih užitaka koštati najmanje 500 kalorija, a na samom kraju gozbe ovo više nije šaljiva cifra .

Pokušajte da zamenite slatkiše voćem - vitaminsko pojačanje čak ni u novogodišnjoj noći vam sigurno neće škoditi.

Kombinacija kaloričnog testa sa podjednako kaloričnim punjenjem, koji može da obuhvati bukvalno sve - od maslina do škampa, tera vas da se zapitate - da li su uopšte potrebne? Da bi se smanjio sadržaj kalorija, nutricionisti savetuju da se testo zameni kanapeima na ražnju - ovo je elegantna alternativa za koju nećete morati da plaćate višak kilograma i grčeve u stomaku. Photo by Sravudh Snidvongs on Unsplash

Mandarine

Omiljeno novogodišnje voće, mandarina ima mnogo korisnih svojstava: sadrži velike količine supstanci kao što su beta-karoten, kalijum, vitamin A i antioksidansi. Međutim, u novogodišnjoj noći često zaboravljamo na osećaj mere i jedemo mandarine u ogromnim količinama

Ako se mandarine prekomerno konzumiraju, postoji rizik od razvoja alergija, žgaravice ili napada gastritisa.