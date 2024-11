Porodična zabava na jednom mestu – A1 Srbija i SkyShowtime donose omiljene heroje i avanture

A1 Srbija zauzeo je glavnu ulogu u redefinisanju kućne zabave postavši prvi mobilni operator na domaćem tržištu koji je ostvario partnerstvo sa SkyShowtime platformom, dovodeći najveće holivudske hitove direktno pred srpsku publiku.

Kada su u pitanju trenuci provedeni sa porodicom, svi znamo koliko je važno pronaći sadržaje u kojima mogu da uživaju i deca i odrasli. SkyShowtime, platforma koja okuplja omiljenije junake i najinspirativnije priče iz renomiranih svetskih studija, konačno je stigla i pruža priliku za trenutke zajedničkog uživanja i smeha. Bilo da su to smešne dogodovštine animiranih junaka ili inspirativne priče koje bude radoznalost, SkyShowtime omogućava porodicama da uživaju u trenucima koje provode zajedno, stvarajući uspomene kroz najkvalitetniju zabavu.

Porodične avanture za sve uzraste

SkyShowtime platforma nudi sadržaj koji će zabaviti celu porodicu i pružiti priliku za zajedničko uživanje u kvalitetnim filmovima. Jedan od hitova je Migration, animirana komedija o porodici divljih pataka Malard koja kreće u nezaboravno putovanje iz mirnog i bezbednog jezerca u Novoj Engleskoj ka tropskoj Jamajci, preko Njujorka. Tata Mek bi radije ostao u sigurnosti svog jezerca, ali mama Pem želi da sinu Deksu i ćerki Gven pokaže čari sveta. Ova topla priča o porodici koja zajedno istražuje svet podseća nas na važnost međusobne povezanosti i otkrivanja novih iskustava, inspirišući gledaoce svih generacija da cene zajedničke trenutke i povezanost koja se kroz njih stvara.

Još jedan hit je Kung Fu Panda 4, gde se Po, najneobičniji majstor kung fua na svetu, poznati Zmaj Ratnik, suočava sa novim izazovima. Nakon što je tri puta pobedio svetske zle sile, Po sada mora da obuči novog Zmaj Ratnika i preuzme odgovornost duhovnog vođe Doline mira. Kada se suoči sa zlom vešticom koja pokušava da mu otme Štap Mudrosti, Po otkriva da će mu biti potrebna pomoć neobičnih novih prijatelja, pokazujući kako heroji mogu ponekad da se pronađu na najneočekivanijim mestima.

Za ljubitelje akcije i magičnih svetova

U seriji Knuckles, gledaoci prate Naklsa na urnebesnom putovanju samospoznaje dok trenira Vejda da postane ratnik Ehidna. Radnja smeštena između filmova Sonic the Hedgehog 2 i Sonic the Hedgehog 3, donosi napetost i humor, uz zvučnu glumačku ekipu sa Idrisom Elbom u glavnoj ulozi, pojavljuju se i Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso) i gostujuće zvezde Rory McCann (Game of Thrones).

Porodicama koje vole magične priče dopašće se IF, dirljiva i humoristična priča o devojci koja otkriva da može da vidi imaginarne prijatelje drugih ljudi. Kreće na putovanje da ponovo poveže zaboravljene "IF-ove" sa njihovom decom, pružajući jedinstveno iskustvo koje naglašava važnost mašte i ljubavi. Film potpisuje Džon Krasinski, dok glavnu ulogu igra Rajan Rejnolds.

Sadržaj za najmlađe

Deca sada mogu da se upuste u uzbudljive avanture sa omiljenim likovima, među kojima je i PAW Patrol – kompjuterski obrađena akciono-avanturistička predškolska serija o šest hrabrih štenaca koje predvodi desetogodišnji dečak Rajder. Ovaj tim malih heroja koristi svoje jedinstvene veštine, super vozila i humor da bi rešavao probleme i zaštitio zajednicu Adventure Bay-a. Od vatrogasca Maršala, preko policijskog šteneta Čejsa, do Skaj koja visoko leti u svom helikopteru, svaki lik unosi posebnu ličnost i veštinu u tim, pokazujući deci važnost timskog rada i empatije.

Takođe, najmlađi se mogu da se raduju ponovnom susretu sa Sunđerom Bobom, neodoljivim junakom iz tropskog podvodnog sveta Bikini Botoma. U ovoj seriji prepunoj šarma i humora, Sunđer Bob zajedno sa svojim prijateljem Patrikom, neprestano upada u komične situacije – bilo da je u potrazi za savršenom špatulom za okretanje burgera ili da se upušta u nove avanture sa svojim morskim prijateljima.







A1 Srbija najnovija ponuda: jednostavan pristup prestižnom SkyShowtime streaming servisu i dva premium linearna TV kanala—SkyShowtime 1 i SkyShowtime 2. Ovi kanali, dostupni isključivo A1 korisnicima putem A1 Xplore TV platforme, pružaju vrhunski sadržaj poput blokbaster filmova i serija iz studija Paramount Pictures, Peacock, Universal Pictures, DreamWorks Animation, MTV i mnogih drugih.

Ukoliko aktivirate SkyShowtime uslugu putem A1 Srbija, prva tri meseca uživaćete potpuno besplatno! Nakon toga, uslugu možete da nastavite po specijalnoj ceni od samo 699 RSD, ekskluzivno za A1 korisnike.

Ova ponuda je dostupna A1 postpaid rezidental korisnicima sa paketom za voice usluge

i pretplatom na Xplore TV, omogućavajući vam pristup premium filmovima, serijama i dečijim programima—sve bez reklama i na srpskom jeziku. Ne propustite priliku da uživate u vrhunskoj zabavi.