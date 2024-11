Pokloni za slavu koji se ne daju domaćinu

Danas pravoslavni vernici proslavljaju Vrače, a s obzirom na to da je sezona slava uveliko počela, trebalo bi da znate otprilike šta se domaćinu na slavu nikako ne nosi.

Kad krenete u kupovinu poklona za domaćine kod kojih idete na slavu, ne zaboravite da postoje stvari za koje se veruje da ne bi trebalo da ih poklanjate.

Veruje se da određene stvari privlače negativnu energiju i neuspeh u život onoga kome ih poklanjate. Naročito ove predmete ne bi trebalo da poklanjate nekome za krsnu slavu. Instagram/serifovic

Oštri predmeti

Makaze, noževi i drugi oštri predmeti kao magnet privlače negativnu energiju. Možete ih kupovati sebi, ali kao poklon drugome ipak ne.

Ogledalo

Veruje se da je u ogledalima zarobljena magija i da ih zbog toga ne treba kupovati za poklon. Navodno, poklonjena ogledala donose nevolje u život onog ko ih dobije.







Medicinski uređaji

Merače, masažere i kućne terapije ne treba ni kupovati ni prihvatati kao poklon jer se veruje da vam oni pogoršavaju zdravlje.

Posuđe

Ako želite da poklonite nekome šerpu ili šoljice, u svaki sud stavite po jedan novčić. Prazno posuđe donosi siromaštvo.

Sat

Kineski mudraci veruju da prihvatanje sata na poklon znači početak odbrojavanja do smrti. Takođe, veruju da poklonjen sat izaziva prekid odnosa ili udaljavanje.

Novčanik

Isto kao sa posuđem, ni novčanik se ne poklanja prazan. Ako poklonite prazan novčanik, privlačite siromaštvo ili gubitak novčanika, novca, dragocenosti…

Biseri

Veruje se da poklonjeni biseri donose bolest i gubitak u kuću. Biseri su simbol suza siročića i udovica, i baš zato je verovanje o poklanjanju bisera i nastalo.

Šal ili marama

Donose nevolje i loše ljude u život onog koji dobija ovakav poklon.

Predlozi za poklone za slavu

Nekada se na slavu nosilo samo voće kao simbol zdravlja i rodne godine, a danas se najčešće odlazi s buketom cveća za domaćicu i bocom pića za domaćina. Instagram

Ruže, hrizanteme ili orhideje

Svaki cvet, ali i njegova boja, ima svoju simboliku. Dragana Tucović Baranac, beogradski pejzažni arhitekta, otkriva da li treba pokloniti buket ili cveće u saksiji, ali i to ko domaćici uručuje cveće.

- Kod Srba slava znači skup rođaka i prijatelja, pa gosti dobro poznaju domaćicu, tako da će znati kakvo cveće ona voli. Sa cvećem u saksiji nema greške, jer je ovo hladnije vreme idealno za ukrašavanje domova. Ipak, cveće u saksiji se ne poklanja nepoznatim osobama, jer vi niste sigurni koliko osoba ima prostora u stanu gde bi mogla da drži tu biljku, a na kraju da li uopšte i voli saksijsko cveće. Ukoliko se odlučite za buket, najbolje je da to budu ruže, jer su one tradicionalno cveće. Na drugom mestu su hrizanteme, i to žute, jer one simbolišu zlato, i na kraju - orhideje. U mitologiji orhideje označavaju cveće koje donosi sreću u kući i ne morate da brinete o izboru boje - kaže Dragana.

Umesto aranžmana sa cvećem i pićem, poklon mogu biti i neke dekorativne sitnice, poput svećnjaka, činija ili figura. Niko ne bi trebalo da vam zameri ako na slavu dođete bez poklona, kao što se ni domaćinu ne zamera ako slavska trpeza nije "carska".

(Nportal)