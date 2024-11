Melanija Tramp od danas je i zvanično po drugi put prva dama Sjedinjenih Američkih Država.

Njen suprug Donald ubedljivo je pobedio protivnicu Kamalu Haris, a svetski mediji već su počeli da istražuju rodno mesto Melanije Tramp. Photo by Aaron P.Bernstein/Getty Images

Nama sa ovih podneblja dobro je poznato da je supruga Donalda Trampa iz naših krajeva, tačnije iz jednog gradića u Sloveniji koji je bio centar tekstilne industrije u nekadašnjoj Sloveniji.

Mnoge medijske ekipe obilazile su rodno mesto Melanije Tramp kako bi saznali nešto o njenom detinjstvu, roditeljima i danima koje je provodila u porodičnoj kući.

Kada u Sevnici pomenete Melaniju Tramp svi znaju da objasne gde je nekada živela, u nižoj višespratnici živela je sa porodicom do 12. godine.

Zatim je njen otac sagradio kuću nedaleko od centra grada u koju i dan-danas rado navrati, dok je prva dama Amerike bila svega nekoliko puta.

Komšije koje su govorile za medije otkrile su da li Melanijin tata ističe to da mu je zet Tramp, a komšija na to kaže:

- Mislim da su to sasvim normalni ljudi, da to šta je Tramp, šta je Melanija, to iz njihove kuće ne ide nikuda.

Tako da, kad je umrla mama, mi smo se čuli, izjavili saučešće i to je bilo sve i posle nikad više nismo o tome razgovarali. Kada je došao, pozdravili smo se i živimo dalje normalno.







Youtube printscreen Blic TV

Melanija je iz Sevnice otišla za Ljubljanu a kasnije zbog manekenskih aranžmana u Italiju da bi na kraju završila u Americi gde je upoznala supruga.

Porodična kuća sazidana je u američkom stilu sa velikim travnjakom ispred ulaza, bele fasade, jednospratna je sa suterenom.

Nije ni približna luksuzu u kome danas uživa prva dama Amerike, ali svakako je ona posebno vezana za ovu kuću, i Sevnicu, rodno mesto Melanije Tramp.