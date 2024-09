Još samo 12 dana! Bliži se beogradski Dizni koncert, ove godine ON je novi član

Diznijev muzički spektakl "Čarobna muzika iz filmova" održaće se u nedelju, 29. septembra u mts Dvorani, u dva termina (16h,19h), a novina trećeg po redu koncerta je i novi član izvođačkog sastava.

Već poznatom ansamblu koji izvodi preko 30 numera iz najlepših Diznijevih naslova pridružio se i tekstopisac i kompozitor, ujedno i reper - Milan Sisojević Kendi.

On će pred beogradskom publikom izvoditi pesme "Vakog druga nećeš imati", kao i najpoznatiju numeru iz animacije "Mala sirena" - "Pod morem tim" (Under the Sea).

Kao i tokom majskog koncerta i ovaj, septembarski proteći će uz pratnju Simfonijskog orkestara Vojvodine, pod dirigentskom palicom maestra Mikice Jevtića. Marina Pešić

Na poznatoj bini Velike sale mts Dvorane nastupiće uigrani glasovi domaće scene, kako u solo, tako i u duetima, a među njima su Zoe Kida, Marko Luis, Zejna, Dušan Svilar, glumci Jelena Gavrilović, Milan Antonić i drugi, a numere "Sad je kraj", "Životni krug", "Medo, gde si ti" samo su neke od celokupnog programa koje će se tokom dvočasovnog koncerta slušati. Marina Pešić

Kao novi član stare postave Kendi navodi da je neko ko je odrastao na Diznijevim pesmama, neko ko ih peva na karaokama i neko ko je potajno priželjkivao da ih izvede, te da bolji izbor sa novim članom nije mogao biti osmišljen:

- Desila se prilika i sada imam ozbiljan zadatak, Uživam u pripremama kako vokalnog, tako i scenskog nastupa, pesme su prosto vrckave i daju prostora za igru.

Aladin po mom mišljenju ima najbolji soundtrack od svih Diznijevih crtaća, a i ja sam godište koje je u real-time-u moglo da sluša predobrog Robina Vilijamsa ili da igra Aladina na Segi uz isti taj soundtrack, doduše 8-bitni. Sanja Radovanović

Sad već tradicionalni koncert predviđa identičan raspevani repertoar. Na srpskom jeziku izvodiće se legendarne pesme iz animacija - “Mala sirena”, “Vajana”, “Mulan”, “Kralj lavova”, “Aladin”, jednako kao iz crtaća “Zaleđeno kraljevstvo”, “Lepotica i zver”, "Želja" i mnoge druge.





Podsetimo, Diznijevi koncert održavaju se u gradovima širom sveta. među kojima se i Beograd upisao na mapu onih koji imaju priliku da budu domaćin spektakla, sa licencom izvođenja, uz vizualne sadržaje i učešće simfonijskih orkestara.

Uz isključivo instrumentalne nastupe, variraju i multimedijalne produkcije sa solistima i horovima. Sanja Radovanović