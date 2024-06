Sladoled kakav do sada niste probali: Frikom donosi jedinstvenu inovaciju u svetu sladoleda

Spremite se za iskustvo koje će probuditi sva vaša čula dok zaranjate u slojeve neodoljivih King sladoleda

Beograd, 10. jun 2024. – Omiljena poslastica svih ljubitelja dugoočekivane letnje sezone je sladoled, a Frikom je pripremio fantastičnu inovaciju – King sladoled u čaši za višestruko uživanje u slojevima ukusa! Naime, premijum sladoled je sada dostupan u potpuno novom formatu i omiljenim ukusima – King Supreme, King Majestic i King Obsession. Leo Burnett agencija

„King je za nas sinonim za kreativnost, pa smo uz ovu, do sada najveću inovaciju, pokazali našu posvećenost ovom brendu. Želeli smo da pomerimo granice i da našim lojalnim potrošačima i ljubiteljima Kinga pružimo potpuno novo iskustvo uživanja u sladoledu. Uz King in Layers slavimo inovaciju u svetu sladoleda uz koju stižu slojevi različitih ukusa i bogate kremaste teksture. Verujemo u ovaj jedinstveni put, kao i da će King in Layers postati omiljena poslastica za letnje dane koji stižu“, poručio je Miodrag Marinković, brand development direktor za kategoriju sladoleda u kompaniji Frikom.

King in Layers savršeno opisuje zvanični slogan „Escape the ordinary“ - svaki sloj donosi novi ukus, autentičnu teksturu i jedinstveni doživljaj, čineći konzumiranje ovog sladoleda potpuno novim iskustvom.

Od vrha do dna King čaše čeka vas više različitih ukusa, komadića, tekstura i preliva, koji će vas potpuno iznenaditi. King neprestano teži da svojim obožavaocima pruži jedinstveno multisenzorno iskustvo u svakom zalogaju, a sa ovim novim formatom, tu harmoniju ukusa podiže na još uzvišeniji nivo.

Uz ovu inovaciju iz Frikom ponude, svaki zalogaj će biti uzbudljivo putovanje od početka do kraja!

Ako letnje i sunčane dane zamišljate kao beg u daljine, nova iskustva i slatko osveženje, putovanje u do sada neotkrivene predele, onda oplemenite taj savršeni scenario opuštanja uz nove King čaše i užitak će dobiti potpuno novu dimenziju.

Niste mogli ni da zamislite da lepota letnjih dana može biti još magičnija – King in Layers pruža ključ ka vratima na kojima piše „Escape the ordinary“.

Ovo je putovanje iz snova koje je uz King in Layers dosanjano, a kada ga probate, vi ćete biti bogatiji za nesvakidašnje sladoledno iskustvo! Leo Burnett agencija

Nova dimenzija užitka uz slojeve nesvakidašnjih ukusa

King Supreme donosi slojeve neodoljive slane karamele i sofisticiran balans slatkih i slanih ukusa. Slojevi koji vas čekaju u ovoj premijum čaši sladoleda su slana karamela, hrskavi komadići keksa i makadamija oraha, dodatno obogaćeni prelivom od slane karamele.

Ljubitelji osvežavajućih i voćnih sladoleda će se zaljubiti u King Majestic koji donosi novu dimenziju hladnog i baršunastog čizkejka u čaši sa slojevima borovnice, bele čokolade i hrskavog keksa.

Obožavaoci čokoladne rapsodije, spremite se novu verziju omiljenog slatkiša, sada u slojevima King Obsession čaše sa ukusima kremaste čokolade i bele čokolade, obogaćenih čokoladnim prelivom, hrskavim komadićima brownie kolača i žitarica.

Sledeći put kada se nađete u potrazi za savršenim letnjim uživanjem, ne zaboravite da dodate King in Layers u svoj scenario. Prepustite se novim senzacijama, istražite nove ukuse i doživite čaroliju sladoleda na potpuno novi način. Spremite se da uživate u dugim danima koji nam slede i pustite da vas King in Layers odvede na nezaboravno mesto užitka!