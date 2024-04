Proleće u dvorištu Verice i Veljka podno Avale, na samom ulazu u raj čeka vas iznenađenje FOTO

Dvorište Verice Rakočević je predivno

Verica Rakočević već deo života provela je u salonskom stanu u centru Beograda.

A onda je, pre deset godina, upoznala Veljka Kuzmančevića i promenila život iz korena.

Utočište su potražili daleko od grada, a kuća Verice Rakočević podno Avale postala je njihova oaza. Dejan Milićević

- Oduvek sam želela da živim van grada, čak sam jedno vreme vikendom odlazila u kuću koju je moja ćerka Elica imala na Avalskom putu – otkrila je kreatorka za HELLO!.

Iako ih poslovne obaveze usmeravaju ka gradu, Verica i Veljko iskreno priznaju da mir koji imaju ne bi menjali ni za šta.

Dan počinju slušajući cvrkut ptica, a prvu jutarnju kafu piju na prostranoj terasi, s pogledom na prelepo uređeno dvorište. Stoga ne čudi što energije i dobrog raspoloženja imaju na pretek. Dejan Milićević

Goste koji navrate u njihov dom Verica Rakočević obavezno posluži tek ubranim smokvama i lešnicima iz svoje bašte.

Kuća Verice Rakočević na najbolji način oslikava njenu kreativnu energiju. U lepo uređenom dnevnom boravku dominira ulje na platnu, rad Olje Ivanjicki.





Reč je o portretu koji je čuvena slikarka uradila na osnovu fotografije, i poklonila ga Verici za njen 45. rođendan.

Iako se kuća Verice Rakočević nalazi izvan glavnog puta, bez vidljivog putokaza, da ste stigli na odredište pokazaće i kamper parkiran ispred ulaza. To im je, ne kriju, omiljeno prevozno sredstvo za odlazak na letovanje.

Inače, kad već pominjemo prevozna sredstva, da kažemo i to da je uvaženu kreatorku moguće sresti i u prigradskom autobusu.

- Nisam položila vozački ispit, to me nikada nije zanimalo. Ako Veljko ne može da me poveze do grada, nema problema.

Autobus mi staje na pedeset metara od kuće. Dok pročitam par strana neke knjige, eto me u centru – ispriča je Verica, koja je nedavno proslavila četiri decenije karijere. Dejan Milićević Dejan Milićević