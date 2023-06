Novi heroj kućne apoteke: Bez suza i za dete i za mamu!

Leto je period kada smo po prirodi najaktivniji. Sunce, lepo vreme, dan koji duže traje, opšta atmosfera – sve to doprinosi dobrom raspoloženju. A sa raspoloženjem raste i energija, i za rad i za igru, u zavisnosti od toga kojoj generaciji pripadamo. Deca će svaku priliku iskoristiti da što duže ostanu napolju, ali i starijima ovih toplih meseci odgovara duži boravak u prirodi i na svežem vazduhu. Više aktivnosti podrazumeva i više izazova, a samim tim i mogućnosti za povrede. Kad smo bili mali, svi smo se vraćali kući oderanih kolena i laktova, to je nešto sasvim normalno. Međutim, nismo uvek pri ruci imali sredstvo koje će ublažiti povredu. Eventualno flaster, i to je bilo to. Pexels/Pavel Danilyuk Danas su nam na dohvat ruke razni preparati za saniranje rana, onih bezazlenih za koje nije neophodno odlaziti u ambulantu. Međutim, kako se često desi da se povredimo kada se najmanje nadamo, nije loše u kućnoj apoteci imati nešto što će na brzinu sanirati bolno mesto. Svakome se desi da se poseče nožem dok priprema hranu ili da se opeče, da ogrebe deo tela ili na neki drugi način iziritira kožu. Takve pojave su neprijatne i za odrasle i za mališane, a mogu izazvati komplikacije ako se ne tretiraju pravilno. Zato ništa ne prepuštajte slučaju.

Na naše tržište stiglo je novo, pouzdano, efikasno i vrlo nežno rešenje – „Effigerm Wound Wash”, za ispiranje, čišćenje i vlaženje rana sa 4u1 dejstvom. Ovaj rastvor u spreju čisti, vlaži, sprečava infekcije i pomaže u zarastanju rana. Sredstvo je dermatološki ispitano i ne sadrži alkohol koji najmlađe, zbog peckanja, može da dovede do suza.

„Effigerm Wound Wash“ zasnovan je na hipohlorastoj kiselini, koja ubija mikroorganizme (bakterije, viruse i gljivice), a inače se nalazi u belim krvnim zrncima*. Može se koristiti od najranijih dana, na primer za čišćenje bebinog pupka. Uklanja strana tela u rani i oko nje, održavajući je čistom, i na taj način obezbeđuje optimalno okruženje u smislu vlage, kiseonika i pH vrednosti, kako bi se ubrzao proces zarastanja. Nanosi se izuzetno lako i nije ga potrebno ispirati. Osim za čišćenje i sprečavanje infekcija, služi i za ispiranje i vlaženje rana, pomaže u sprečavanju stvaranja biofilma, a može se koristiti i za lakše skidanje zavoja sa rane na kojoj se formirala krasta. Važno je istaknuti da se izuzetno lako nanosi i da ga ne treba ispirati. I ne zaboravite da ne izaziva suze i neprijatan osećaj, što je veliki plus. Promo

Pored hipohloraste kiseline, „Effigerm Wound Wash“ sadrži još samo dve pomoćne supstance: jonizovanu vodu i natrijum-hlorid. Pogodan je za celu porodicu, što ga čini neizostavnim delom svake kućne apoteke, kozmetičke torbice i ranca za putovanja.

Pr(a)va pomoć za rane sada je dostupna u apotekama širom Srbije. Pošto su letnje avanture pred nama, a s njima i opasnost od povreda, nemojte zaboraviti da spakujete i „Effigerm“ rastvor.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!

