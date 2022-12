HONOR nas podseća koliko je važno da smo zajedno

Kako god izledali naši praznici, najlepše je kad ih provodimo zajedno

Kada na kalendaru okrenemo poslednji mesec u godini, kroz prozor ugledamo prve decembarske dane, a

novogodišnja euforija već počinje da se oseća u vazduhu – tada znamo da je došla sezona prožeta emocijama.

Neki su već veoma uzbuđeni zbog predstojećih praznika, a neki ukrašavanje jelke i ulazak u

praznično raspoloženje ostavljaju za poslednji trenutak. Ipak, jedno nam je svima zajedničko – dolazi

vreme kada želimo da budemo zajedno.

Rolerkoster osećanja nije neobičan za ovo doba godine: od opuštanja i ušuškanosti, preko užurbanosti

kako bi se sve obaveze završile na vreme, pa sve do nostalgije koja često ide „ruku pod ruku“ sa

decembrom. Promo

Kada se osvrnemo i shvatimo da je prošla još jedna godina, u kojoj je verovatno bilo i lepih i manje lepih trenutaka, jedno je sigurno: najviše smo zahvalni za one koji su bili tu, pored nas, da nam budu podrška i oslonac u izazovima, i ponosni navijači kada se slavi.



Promo

Kao tehnološka kompanija, HONOR je svestan toga da ništa ne može zameniti lepotu i magiju autentičnepovezanosti među ljudima.

Zato je misija brenda upravo da, koristeći sve prednosti koje savremene tehnologije nude, podstakne ovu povezanost, omogući joj da raste i napreduje, i opstane tamo gde ranije nije mogla. Promo

Za sve one male ili velike trenutke za koje bismo voleli da budu savršeni; za sve one stvari koje nas zbližavaju sa najmilijima, čak i kada smo daleko; za svaki mali dnevni neuspeh, treba da zapamtimo – bez obzira kako izgledali novogodišnji i božićni praznici, najbolji su oni koji provedemo sa našim najmilijima. Promo

Kroz kratki film, kompanija HONOR nas podseća na važne momente u našim životima i poziva nas da se

povežemo sa ljudima koji su nam zaista bitni, da izrazimo svoja osećanja i budemo iskreni. Prikazuje nam

i male svakodnevne trenutke koje smo svi iskusili; stvari koje nisu išle po planu, ali su na kraju bile nezaboravne, jer smo zajedno, i to je ono što je na kraju najvažnije.

Zato je naša novogodišnja poruka jednostavna – HONOR to be with you!

