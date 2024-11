Neda Ukraden ima trik za uvijanje sarmi! Ni jedna domaćica se toga nije setila

Trik Nede Ukraden za uvijanje sarmi

Živojinovići, Đokovići, Pavlovići samo su neke od poznatih porodica koje danas proslavljaju Aranđelovdan, a sveća je gorela i u domu Nede Ukraden. R.Z. ATA images

Pevačica je okupila porodicu i ovaj sveti dan proslavila sa osmehom, okružena najvoljenijima.

Kako smo mogli da vidimo na njenom Instagram profilu, pripreme za Aranđelovdan uveliko su počele juče, kada je Neda uvijala domaće sarme, i to uz pomoć svog unučeta.

Na velikom trpezarijskom stolu u domu pevačice našao se kiseli kupus i smesa od mlevenog mesa kojom je Neda punila sarme. Ove godine se nije poslužila prošlogodišnjim trikom.

Naime, trik Nede Ukraden za pripremu sarmi malo koja domaćica je iskoristila!

Tajna je u gumenim rukavicama, koje Neda koristi dok uvija sarme kako bi zaštitila ruke od kiseline, ali i što manje ih "umirisala" na razne začine. nedaukraden/instagram

Osim što je vrsna pevačica, Neda Ukraden je izuzetna domaćica, a nedavno je sa nama podelila i nesvakidašnji recept za raštan.

Nedin recept za raštan

Sastojci:







listovi raštana - oko pola kilograma

kobasica, suva rebra, slanina - oko pola kilograma

krompir - 3 do 4 komada

crni luk - 2 do 3 glavice

šargarepa - 2 do 3 komada

beli luk - 3 do 4 čena

Priprema:

Prvi korak je da operete listove raštana, a onda isecite tvrdi deo. Posle toga ih skuvajte u šerpi sa ključalom i posoljenom vodom.

Slaninu, rebarca i kobasicu isecajte na komadiće. Nakon toga stavite meso u šerpu sa vodom.

Negde na pola kuvanja procedite raštan, iseckajte ga nasitno, a onda dodajte i meso. Posle toga dodajte iseckani crni luk, krompir i šargarepu.

Kuvajte tridesetak minuta pošto ćete prethodno poklopiti šerpu, a posle smanjite vatru i kuvajte još 45 do 60 minuta