Domaći čokoladni krem spreman za 10 minuta! Bolji od kupovnog, a o ukusu ne treba raspravljati

Sa hladnim vremenom dolaze nam i brzinski recepti koje možemo, ušuškani u toplom domu, da pravimo i uz najlepše poslastice gledamo omiljene serije ili filmove.

Danas smo za vas pronašli recept za čokoladni krem, bolji i jeftiniji od onog kupovnog, probajte, pa se uverite sami!

Domaći čokoladni krem spreman za 10 minuta

Photo by James Trenda on Unsplash

Sastojci:

200 ml mleka

100 g šećera u prahu

200 g putera

2 pakovanja vanilin-šećera

250 ml mleka u prahu

100 g bele čokolade za kuvanje

100 g crne čokolade za kuvanje

50 g mlevenih lešnika

Priprema:

Mleko, šećer u prahu i puter stavite na šporet i mešajte dok se puter ne otopi.

Dodajte vanilin-šećer.

Zatim dodajte mleko u prahu i promešajte

Dodajte belu čokoladu za kuvanje.

Kada je smesa gotova, podelite je na dva dela.

U jedan deo dodajte čokoladu za kuvanje.

Po želji dodajte mlevene lešnike.

Ostavite da se hladi 20 minuta, a zatim sipajte obe smese istovremeno u željenu posudu.

Ostavite da se ohladi i stegne.

Prijatno!

Recept preuzet sa sajta domacikuhar.com.