Doručak Hane Ikodinović spremite na brzaka bez mamine pomoći

Pred nama je još jedna školska godina, a sa njom dolaze i obaveze pre i posle škole.

Ćerka Nataše Bekvalac, Hana Ikodinović, pre nekoliko dana na svom Instagram, gde je inače vrlo aktivna, pokazala nam je doručak idealan za tinejdžerke koje redovno kasne u školu, a koje se ne snalaze u kuhinji bez mame. Instagram

Doručak Hane Ikodinović ovog puta bile su američke palačinke koje možete napraviti za tili čas, same bez pomoći mame, a s obzirom na to da postoji više recepata, mi vam izdvajamo onaj najjednostavniji kako ne biste kasnili u školu, a sa druge strane bićete siti do velikog odmora, bilo da ste prva ili druga smena.

Recept za američke palačinke

2 jajeta

2 ½ čaše mekog brašna

2 čaše mleka

2 kašike šećera

1 kesica praška za pecivo

1 kesica vanilinog šećera

Malo ulja Pexels

Priprema:

Dobro umutite jaja. Uz stalno mućenje jajima polako dodajte mleko, brašno i prašak za pecivo, šećer i vanilin šećer.

U zagrejani tiganj prethodno premazan uljem, sipajte po malo smese tako da formirate nekoliko manjih palačinki prečnika oko 10 cm.

Američka palačinka je spremna da se okrene kada na gornjoj strani počnu da se pojavljuju mehurići.





Gotove palačinke poslužite sa otopljenom čokoladom, domaćim pekmezom, medom, čokoladnim kremom i mlevenim keksom, sa čime god želite.