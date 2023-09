Dijeta Hande Erčel kao od šale skida 5 do 7 kilograma, a drži se samo 3 dana

Dijeta Hande Erčel za eskpersno mršavljenje

Hande Erčel, jedna od najlepših turskih glumica, otkrila je kako je uspela da se oslobodi suvišnih kilograma. Da, to je ona zgodna mlada dama koja nas je osvojila ulogom u seriji „Pokucaj na moja vrata“... Iako se bavila modelingom, nije uvek imala manekenski stas, a na putu do šezdeset kilograma, koliko sada ima sa svojih 175 centimetara visine, pomogla joj je posebna dijeta. Instagram

Uz ovaj režim gubila je pet do sedam kilograma za mesec dana. Za početak, popularna glumica iz ishrane je izbacila šećer i ugljene hidrate i oslonila se na proteine. Uz novi program osećaj sitosti duže je trajao, toksini su se topili zajedno sa kilogramima, a sve se odrazilo i na njeno raspoloženje, koje se podizalo zajedno sa samopouzdanjem.

Dijeta sa zelenim jabukama nutricionistima je odavno poznata. Ovo voće je zdravo, Amerikanci čak imaju izreku „one apple a day keeps doctor away“, što nije bez razloga. Jabuke, između ostalog, olakšavaju i ubrzavaju proces varenja. Da vidimo kako je izgledao program kog se držala Hande Erčel. Shutterstock

Dan je počinjala čašom vode, a onda bi usledila šolja kafe bez mleka i šećera. Za obrok – šejk, odnosno miks obranog mleka, jedne narendane zelene jabuke i pet kašika ovsa. Za užinu samo dva oraha ili malo kikirikija uz šoljicu zelenog čaja ili čaja od jabuke.

Ručak: nemasni jogurt sa dodatkom dve rendane zelene jabuke i dve kašičice cimeta.

Za večeru – ponoviti postupak. Ako osetite glad između ova dva obroka, opet može zelena jabuka sa dva oraha ili lešnika u ljusci. Instagram

S obzirom na to da je dijeta Hande Erčel prilično jednolična, ne treba da traje duže od tri dana.

Jabuke su bogat izvor vode, vlakana i vitamina, a uz to omogućavaju razvijanje dobrih bakterija koje povoljno utiču na crevnu floru. To dalje dovodi do izbacivanja toksina iz organizma, kao i do gubitka suvišnih kilograma i smanjenja celulita.





