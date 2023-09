Kuhinja je omiljeni kutak Megan Markl: nikad ne biste pogodili koje jelo najčešće priprema

Omiljeno jelo Megan Markl je jednostavno i ukusno

Megan Markl voli sve što ima veze sa gastronomijom. Svojevremeno je na svom lifestyle blogu rado delila recepte i revizije raznih jela, a otkrivala je i šta najčešće priprema. Sajt „The Tig“ je, na žalost mnogih pratilaca, ugasila 2017, pred veridbu sa princom Harijem. Način ishrane korigovala je kada se sa porodicom preselila u Kaliforniju, gde je sveža hrana tradicionalno u vrhu liste popularnosti. Photo by Yui Mok - WPA Pool/Getty Images

Iako nije odustala od omiljenih čizburgera, vojvotkinja od Saseksa poslednjih meseci je mršavija nego ikad. I previše, kako mnogi smatraju. No, poslovne i obaveze oko dece sada joj verovatno ne ostavljaju dovoljno vremena da se bavi omiljenim hobijem, kuvanjem. U svakom slučaju, gastro rutinu nije drastično menjala.

Doručak nikad ne preskače. To je, prema mišljenju većine doktora i nutricionista, najvažniji obrok u toku dana, a Megan ga počinje čašom tople vode sa kriškom limuna. Nastavlja sa žitaricama (uglavnom zob), uz bananu i sirup od agave koji uliva slatkoću. Voli i omlet sa sirom, svežim zelenim povrćem i tostom. Shutterstock

Ručak joj je omiljeni obrok, pa se trudi da bude – kraljevski. Iako nije striktno, obično su to veganske namirnice i one bez glutena. Naglasak je na salati koja „puca“ od proteina, sa bazom od pirinča ili pasulja i kinoe. Voli i takose sa belom ribom na žaru, paprikom i lukom, a kad poželi da sebi da malo oduška, tu je pomenuti čizburger, i to sa pomfritom.

Kofein izbegava, a kafu je zamenila čajem. Omiljeni napitak joj je zeleni sok. U blender stavi malo jabuke, kelj, spanać, limun i đumbir, sve dobro izmiksuje i dobije moćni đus, savršen energetski buster kada u toku dana, pod pritiskom obaveza, oseti da je snaga izdaje.

Shutterstock

Za večeru je na njenom meniju obično nešto lagano. Megan voli i grilovanu piletinu, sjajno priprema hleb od banane, suši i morski plodovi često se nađu na njenoj trpezi, a ponekad „zgreši“ sa čašom vina. Među njenim favoritima su makarone sa sirom, koje se lako i brzo pripremaju. Shutterstock

Kako je jednom prilikom otkrila, kada je radila kao bebisiterka često je deci koju je čuvela volela da spremi ovaj popularni obrok, koji u Americi zovu "mac'n'cheese". I Hari ga je obožavao kada je bio dete, tvrdi bivši "royal chef" Daren MekGrejdi.