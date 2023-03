Domaćice, uzmite papir i olovku! Božo Vrećo oduševio krompirušom, pa otkrio tajne prave bosanske pite FOTO

Recept Bože Vreće za pravu bosansku pitu

Božo Vrećo po obrazovanju je magistar arheologije, po talentu kralj sevdaha, ali je podjednako vičan i u pripremanju specijaliteta bosanske kuhinje.

„Tako moj dan može početi. Savršenstvo”, pohvalio se umetnik na Instagramu uz fotografiju krompiruše koju je sam napravio.

„Kad pravim pitu, uvek se ispeče reš i preko nikako i nikad nikakvi jogurti, i nikako da se popari i bude mekana. To za mene onda nije pita, pita mora hrskati pri zagrizu. Uvek je to krompiruša, sitne kockice krompira, beli biber i glavica crnog luka. Jufke skoro pa prozirne i ne preterujte sa uljem. Nauljena jufka se sigurno bolje širi i razvija, ali od te pite vam samo može pozliti. Za sukanje uvek što tanja oklagija pre nego ruke koje istežu krajeve, to ostavite za sam kraj.”

Recept Bože Vreće oduševio domaćice u regionu

Da se početnici ne bi obeshrabrili ukoliko im krompiruša ne uspe iz prvog pokušaja, Božo je istakao važnost prakse.

„Morate da napravite bar pet-šest pita da uhvatite rutinu da biste uspeli da napravite pravu i jestivu. Sve ostale su za kamena s' ramena, pa učite, drage moje. Nikad nije kasno, jer vredi da naučite. Pitu baš svi volimo, naša bosanska je najukusnija, sve druge su mi previše ulja, predebelo testo, užasan nadev, tvrde, žilave i slično. Welcome to Bosnia!”

Imajući u vidu da Božo nema ni gram viška, te da se može pohvaliti odličnom linijom, usledili su znatiželjni komentari: „A kako si onda tako zgodan? Otkrij nam tajnu, ostadoh željna pite.”