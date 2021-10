U prodaji je nova La Cucina Italiana! Najpopularniji gastronomski magazin u regionu!

Jedna od tajni italijanske kuhinje leži u jednostavnosti. Većina jela sadrži od dva do četiri glavna sastojka, ali kakvih. Ultra kvalitetnih. Drugo, nema komplikovanja i složenih tehnika. Priprema je jednostavna, tako da se i samo kuvanje najlakše uči pripremajući italijanska jela. A da se neko ne “zabrine” da je dosadna, pobrinula se raznolikost po regionima.





Tajni začin italijanske kuhinje

No, ima tu još jedan “začin” koji je odvaja od ostalih kuhinja. Prošlost, sadašnjost i budućnost italijanske porodice temelji se na ženi. Kada se gotovo jelo postavi na sto, za Italijane to nije puko ručavanje, već mnogo mnogo više. To je radost, bliskost i ljubav. Bakine, majčine, jednostavno rečeno ženske ruke i duša su utkane u sva jela i u tome je sva filozofija i tajna uspeha italijanske kuhinje. Zbog neupitne sličnosti, zato nam je i bliska.



Prateći ove postulate, pred vama je novi broj gastronomske biblije. Isprobajte vaše novo omiljeno jelo od testenine timballo koje je prava simfonija paste, a kad smo kod paste, tu su i 4 savršena ragua koja će oplemeniti svaku testeninu. Nakon toga uživajte uz limoncello sledeći naš recept. Legendarni kreator Giorgio Armani priča o uspehu svojih restorana širom sveta, a za jesenju trpezu naši kuvari su pripremili brojna inovativna jela. La Cucina Italiana



Razglednice iz Italije ovog puta otkrivaju Lacio, Liguriju i Kalabriju. Region Alto Adiđe smo vam predstavili kroz najukusnija jela, a za ljubitelje slatkiša tu su tri različite torte kojima je zajednički recept za piškotu. La Cucina Italiana

I ovog puta vam predstavljamo vrhunske restorane iz regiona, a otkrivamo vam i recepte za najmekše moguće scallopine i najslasnije cannole. La Cucina Italiana

Za kraj, tradicionalna škola, a u njoj sve same delicije: arancini, fokača sa sirom i smokvama, croccanti, punjene krofne….

Uz raskošne boje jeseni, najlepše se slaže pastelna i bogata

