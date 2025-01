Ivanka Tramp ima 43 godine, troje dece i telo boginje, sve zahvaljujući ovom dnevnom meniju

Dok je njen otac možda poznat po svom afinitetu prema dijetalnoj Koka-koli i brzoj hrani, navici koju je Melanija Tramp uporno pokušavala da ispravi, ishrana Ivanke Tramp je totalno drugačija.

Prva ćerka, javnosti dobro poznata i pre nego što je njen otac ušao u Belu kuću, osvrnula se na svoju dijetu i rutinu vežbanja koje se pridržavala u prošlosti. Kao tinejdžera Ivanka je jela ugljenje hidrate tri puta dnevno, obično u obliku testenine ili pice, piše “Eat This”. Mark Wilson/Getty Images

Ishrana Ivanke Tramp je danas mnogo drugačija, a tome svedoči i njeno priznanje da je potpuno izbacila ugljene hidrate i loše navike kada je 2011. godine zatrudnela sa prvim detetom, ćerkom Arabelom.

- Polako sam počela da uživam u zdravim opcijama. Sada je zdrava ishrana za mene norma, posebno za doručak i ručak – započela je Ivanka, pa dodala da nakon buđenja u 5:30 dan započinje čašom vode sa limunom, nakon čeka sledi šoljica kafe.

- Ako izaberem ovsenu kašu za doručak, dodam i čia seme, lan, godži bobice, cimet, orahe i bademe - rekla je prva ćerka SAD. Screenshot Instagram/@ivankatrump

Sa troje dece, Ivanka otkriva da puni frižider voća i povrća pomaže i njoj da se hrani zdravije.

- Kada sam živela samo sa mužem, brinula sam o kupovini malina jer sam znala da će se pokvariti pre nego što ih pojedem – rekla je duhovito Ivanka, osvrnuvši se na vreme kada nije dovoljno brinula o svom zdravlju.

Ishrana Ivanke Tramp je po meri zdrave i aktivne žene; grčki jogurt i bobičasto voće su joj omiljen doručak, dok se lososu ili piletini za ručak uvek najviše obraduje. Screenshot Instagram/@ivankatrump

Iako sebe smatra ljubiteljem slaniša, poslastica koju sebi uvek dozvoljava je sladoled od jagoda, ritual u kojem uživa sa ćerkom Arabelom. Pored toga, Ivanka ne može bez sendviča iz “Pastrami Sandwiches” sa 2. njujorške avenije i spektaklarnih jela restorana “Sixteen” u Čikagu, a koji se nalazi na 16. spratu Trampovog hotela.

Što se održavanja linije tiče, ishrana Ivanke Tramp je zaslužna u najvećoj meri za njen savršen izgled ali ova 43-ogodišnjakinja i redovno vežba. O izboru aktivnosti koje joj pomažu kako bi njena figura ostala savršena javno je govorila na svom Instagram profilu:

- Kao i mnoge žene, i ja sam se prvenstveno fokusirala na kardio, jogu i pilates. Otkako sam se preselila u Majami, preusmerila sam sam svoj fokus na dizanje tegova i trening izdržljivosti, i to je bilo transformativno jer mi je pomoglo da izgradim mišiće i promenim sastav tela na načine koje nisam zamišljala. Verujem u trening snage zasnovan na osnovnim i jednostavnim pokretima - čučnjevi, mrtvo dizanje, guranje i povlačenje. To je kamen temeljac mog vežbanja, koji naglašava funkcionalnu snagu za život... - objasnila je Ivanka.



Svojim primerom Ivanka najbolje govori o vrednostima u koje veruje a izbori koje je načinila doveli su je do toga da i u četrdesetim godinama izgleda kao devojka.