Nikolina Kovač smršala 20 kg, dijeta bez jo-jo efekta

Nikolina Kovač jedna je od najlepših i najzgodnijih pevačica. Ipak, nikada nije krila da je u jednom periodu života imala problema sa viškom kilograma kojih je po svaku cenu htela da se reši.

Uz dobar plan ishrane u tome je uspela. Koja je to dijeta Nikoline Kovač, žene su se odmah zapitale? Antonio Ahel/ATA Images

Ogroman višak kilograma u prvoj trudnoći bio je veliki izazov, ali pevačica je uspela u nameri da smrša i vrati devojačku liniju.

Budući da zna da brojne mame nakon porođaja prolaze kroz isto što je ona prošla, supruga Saše Kapora podelila je sa javnošću tajnu svoje savršene figure, a dijeta Nikoline Kovač oduševila je pripadnice lepšeg pola.

- Posle prvog porođaja do idealne kilaže stigla sam za mesec i po, ali sam narušila krvnu sliku i non stop sam se osećala umorno. Posle druge trudnoće odlučila sam da smršam na zdrav način... Nekoliko kilograma me sada deli od cilja, a ove poslednje kile se najteže tope. Ipak, najvažnije je biti istrajan i uporan - rekla je tada Nikolina.

Doručak je uvek isti. To je ovsena kaša sa svežim voćem koji je menjala u zavisnosti od perioda godine.

Užinu je zamenila sveže ceđenim sokovima, dok je za ručak i večeru uvek na stolu obavezno bilo neko meso (piletina, ćuretina, riba). Antonio Ahel/ATAImages

Osim mesa, obavezno je grilovano ili sirovo povrće, podrazumeva se prethodno izbacivanje belog brašna, testenine i slatkiša i kilogrami nestaju očas posla.