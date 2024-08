Za 40 dana skinuo 14 kilograma: Nikola Jokić iz ishrane izbacio jedno, a bez toga nije mogao da zamisli dan!

Dijeta Nikole Jokića za zdravo mršavljenje

Nakon Olimpijskih igara i bronzane medalje, košarkaši tim Srbije, dočekan je onako kako dolikuje na balkonu Starog dvora, a na njemu našao se i Nikola Jokić - zli jezici govorili su da MVP neće prihvatiti poziv trenera Svetislav Pešić, ali je on to učinio bez pardona. ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Osim svom neverovatnom talentu, Nikola za svoje velike uspehe može da zahvali i ishrani.

Nikola Jokić je ranije imao problem sa viškom kilograma, međutim, uspeo je da ga reši u rekordnom roku. Da bi izdržao velike napore, njegova ishrana treba da bude izbalansirana i pažljivo osmišljena.

- Možda ne bi trebalo da kažem kako sam se pre hanio. Reći ću samo da sam pio skoro četiri litra Koka-Kole dnevno! Obožavao sam je. Ali nisam popio ni kap u poslednjih godinu i po dana – rekao je Jokić prošle godine.

Sada je njegov jelovnik potpuno drugačiji, a kada je prvi put stigao u NBA, imao je višak kilograma, tačnije 135.

Uz pomoć dijetetičara i kondicionih trenera uspeo da promeni svoju ishranu i značajno smanji telesnu težinu, što je rezultiralo poboljšanom kondicijom i brzinom na terenu.

Ove promene su mu omogućile da igra na visokom nivou i da ostane jedan od najboljih igrača u ligi.

Jokićev pristup ishrani pokazuje koliko je važno balansirati unos hrane sa zahtevima sporta na visokom nivou, a njegova transformacija služi kao inspiracija mnogima u sportskom svetu.





Dakle, nenadmašni košarkaš je uspeo za 42 dana da izgubi 14 kilograma, a ključnu ulogu u tome imao je kondicioni trener Stiv Hes! Joshua Gateley / Getty Images

- Mislim da je taj gubitak kilograma jedna od najboljih stvari koju sam učinio u karijeri. Hes mi je pomogao da uravnotežim kilažu, napravio mi je poseban režim ishrane. Sada jedem šest do osam puta dnevno, proteinske šejkove, salate, piletinu, ribu – rekao je Nikola i dodao:

– Ali sve to se sprema na zdrav način, sa specifičnim uljem koje… ne znam… ima ukus… znate… Bljak! To je grozno, ali naučio sam da se hranim zdravo, hoću da tako nastavim. Ne jedem gluposti, slatkiše, masno i začinjeno.

Malo je teško jer u paklenoj sezoni nemaš baš mnogo vremena da se hraniš zdravo, jer mi putujemo mnogo.

Izbalansirana ishrana mu omogućava da bude što izdržljiviji i jači na terenu, te predstavlja odličnu osnovu da što kvalitetniju igru.

Na šta Jokić u ishrani najviše obraća pažnju?

1.Uravnotežen unos proteina

Proteini su ključni za regeneraciju mišića, što je posebno važno za sportiste poput Jokića. On se oslanja na kvalitetne izvore proteina poput piletine, ribe, jaja, i ponekad crvenog mesa.

2. Preferira složene ugljene hidrate

Jokić se fokusira na konzumaciju složenih ugljenih hidrata kao što su integralni hleb, smeđi pirinač, zobene pahuljice, i povrće, koji mu pružaju potrebnu energiju za dugotrajne treninge i utakmice.

3. Mnogo voća i povrća

Kao deo uravnotežene ishrane, Jokić unosi mnogo svežeg voća i povrća, koje mu obezbeđuje vitamine, minerale i antioksidante, što je ključno za oporavak i opšte zdravlje. Instagram

4. Kontrolisan unos masti

Vodi računa o unosu zdravih masti koje dolaze iz maslinovog ulja, avokada, orašastih plodova i ribe. One su važne za održavanje energije i zdravlja srca.

5. Dobra hidratacija

Nikola najviše sada konzumira običnu vodi i pazi da unese dovoljnu količinu tečnosti, kako bi ostao hidriran, što je ključno za što bilji performans.