Efikasni preparati za savršenu zaštitu od sunca sada na fantastičnom popustu do 30%

Preparati za sunčanje na popustu u svim Lilly drogerijama

Ovo leto će, tvrde prognostičari, biti ne samo dugo, već i mnogo toplije od prethodnih. Neće biti nimalo lako sakriti se od sunca, koje jeste izvor života, ali kada upeče ne smemo mu previše verovati.

Što su više dnevne temperature, to je manje odeće na nama. Tražićemo osveženje pored mora, bazena, bilo kakve vodene površine, što nas, s druge strane, neće zaštiti od sunčevih zraka koji umeju da budu vrlo opasni ako im se preterano izložimo.

Ozonski omotač je oštećen i štetni zraci lakše dopiru do naše kože. Nekoliko trenutaka nepažnje i eto problema. A kako je uvek bolje sprečiti nego lečiti, treba se na vreme opskrbiti kvalitetnim proizvodima opremljenim SPF faktorom, koji će nam pružiti efikasnu i sigurnu zaštitu. Shutterstock

Ako baš to planirate, a trebalo bi, Lilly Drogerie su za vas spremile lepo iznenađenje - sjajan popust do 14. jula. Tokom ovog perioda svi proizvodi za sunčanje sniženi su do -30%, što je idealna prilika da obnovite svoju kućnu apoteku pred odlazak na letovanje. HELLO! vam preporučuje ova 3 sjajna preparata...

Eucerin hydro-protect ultralagani fluid za zaštitu lica od sunca spf 50+ 50ml Namenjen je svim tipovima kože, uključujući i osetljivu. Štiti od opekotina i oštećenja izazvanih suncem, pruža trenutnu hidrataciju i svežinu, a ultralagana formulacija brzo se upija. Parfimisan je i pogodan za svakodnevnu upotrebu.

Eucerin Dry Touch Gel-krem za zaštitu osetljive kože od sunca SPF 50+ Prijatan i efikasan, ovaj lagani gel-krem preparat brzo se upija, ostavlja 0% tragova i pruža trenutni osećaj suve kože na dodir. Nudi visoku UV zaštitu - ispunjava najviše standarde UVA i UVB zaštite definisane od strane udruženja Cosmetics Europe, a uz to je i izrazito vodootporan. Shutterstock

Eucerin Oil control za zaštitu masne kože od sunca SPF 50+ Preparat formulisan za masnu i kožu sklonu aknama može da se pohvali naprednom spektralnom tehnologijom, filterima za visoku UV zaštitu, gliciretinskom kiselinom koja stimuliše sopstveni mehanizam obnavljanja DNK kože i izuzetno laganom, nemasnom strukturom.

Iskoristite popust koji traje do 14. jula, ali imajte na umu da u akciji ne učestvuju proizvodi koji su već na sniženju i rasprodaji, kao i poklon-setovi. Sniženje se odnosi i na online shop i na sve objekte Lilly Drogerie.





Promo