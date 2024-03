Ovako je Ceca za mesec dana smršala 8,5 kilograma: Nijedne sekunde nisam gladovala

Ceca Ražnatović za nekoliko meseci puni 51 godinu i dočekuje trećeg unuka, a mnogi kažu da izgleda bolje nego ikada. Tome u prilog govori i činjenica da je primetno smršala. Antonio Ahel/ATAImages

Folk zvezda nikada nije krila da vodi računa o zdravlju i nezi, a u razgovoru za Telegraf otkrila je i kako je u kratkom roku izgubila kilograme. I to na potpuno prirodan i zdrav način.

– Dovela sam liniju do perfekcije i to bez rigoroznih dijeta – rekla je Ceca Ražnatović i naglasila da ne podržava popularne trendove u mršavljenju.

– Mnogo je onih koji koriste lek za dijabetičare, a sa tim se ne treba igrati. To je opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. Antonio Ahel/ATAImages

Cecina metoda je jednostavna i efikasna.

– Posle sedam sati uveče ne jedem ništa, samo konzumiram vodu. Na taj način sam za mesec dana skinula 8,5 kilograma, a da nijedne sekunde nisam gladovala.

Pevačica je primetno smršala iako, zvuči neverovatno, ponekad popije i pivo.

– Kada sam to izjavila u jednom intervjuu, mnogi su me u čudu pitali kako mi to uspeva, jer je poznato da pivo goji. Pa, mene ne goji. Mene pivo voli. (smeh) Antonio Ahel/ATAImages

Ipak, Ceca Ražnatović ništa ne prepušta slučaju. Redovno trenira ili odradi brzi hod na traci, kako bi pokrenula metabolizam.





Od kada je promenila ritam ishrane, priznaje, ustaje do 9 sati, čila i odmorna. Ceca Show/Blic TV