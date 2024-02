25 znakova koji ukazuju na to da imate insulinsku rezistenciju

Insulinska rezistencija - simptomi koji ukazuju na bolest

Za insulinsku rezistenciju kažu da je bolest 21. veka. Reč je o metaboličkom stanju usled kog dolazi do porasta nivoa insulina u krvi, kada ćelije postaju otporne na njegovo dejstvo. To se dešava zato što insulin nije u stanju da obavlja primarnu funkciju, a to je regulacija nivoa glukoze u krvi. Shutterstock

Insulinska rezistencija koja se ne otkrije na vreme može dovesti do nastanka dijabetesa tipa 2, gestacijskog dijabetesa i predijabetesa.

Dobra vest je da se ovo stanje može u potpunosti regulisati menjanjem životnih navika, uključujući adekvatnu ishranu i fizičku aktivnost.

Loša se ogleda u činjenici da u početku nema nikakvih simptoma, ili su takvi da mogu ukazivati na razna stanja. Shutterstock

Ipak, stručnjaci su izdvojili 25 znakova na koje obično ne obraćamo pažnju, iako jasno ukazuju na insulinsku rezistenciju.

Proverite da li ih prepoznajete kod sebe, kako biste na vreme potražili medicinsku pomoć.

Insulinska rezistencija simptomi

1. Često grickanje između obroka, pogotovo ako se budite noću kako biste nešto pojeli

2. Osećaj umora posle obroka





3. Čest odlazak u toalet tokom noći i isprekidan san

4. Konstantna glad

5. Potreba za slatkišima

6. Nedostatak energije tokom vežbanja

7. Salo na stomaku

8. Visok holesterol, visok nivo triglicerida

9. Povišen krvni pritisak

10. Manjak mišićne mase

11. Loša fleksibilnost zglobova i stopala

12. Gubitak kolagena

13. Masna jetra

14. Tamne mrlje na predelu vrata, pazuha i ostalih pregiba na telu

15. Priraslice na vratu

16. Bilo kakve ciste, policistični jajnici

17. Upalni procesi, bolovi u telu bilo koje vrste

18. Problemi sa spavanjem, insomnija

19. Problemi sa pamćenjem, demencija

20. Problemi sa bubuljicama, pogotovo u starijoj dobi

21. Predijabetesno stanje

22. Nizak nivo testosterona kod muškaraca

23. Nemogućnost apsorbovanja nutritivnih vrednosti iz hrane

24. Artritis

25. Stalna promena raspoloženja