Dule Savić pronašao lek za zdravstveni problem: Jedva sam hodao, a onda se desilo čudo

Dušan Dule Savić, čuveni fudbaler koji je nedavno dobio i dokumentarni film, tokom karijere se, kao svaki profesionalni sportista, suočavao sa povredama i dobro zna koliko je važno na vreme se obratiti lekaru ili potražiti medicinski savet. Dušan Milenković/ATAImages

Ni danas, kada mu se na putu ispreči neki zdravstveni problem, ništa ne prepušta slučaju.

Međutim, kada klasična medicina nema odgovor, često posežemo za alternativnim metodama, kao što je, na primer, bioenergija.

Ova vrsta terapije primenjuje se širom sveta, a pokazala se kao sjajno rešenje problema sa nogom koji je mučio legendu srpskog fudbala.

U pomoć je priskočio jedan bioenergetičar, koga je upoznao pre godinu i po dana. Stefan Tomašević/ATAImages

Dule Savić posle terapije kao nov

- Strašno me je bolelo ispod desnog kolena, jedva sam hodao. Bio sam na Zlatiboru, a moj prijatelj Vlada Vićentijević rekao mi je da dođem u Kraljevo da me odvede kod jednog čoveka:

„Kad te bude izmasirao, bićeš kao nov” - otkrio je Dule.

- Izmasirao me je i rekao da će mi za 24 sata biti značajno bolje, a za tri-četiri dana – kao da nikakav bol nisam osećao. Bilo mi je malo sumnjivo. Jer, jedva hodam, kako ću da čekam četiri dana... Rekao mi je da ne brinem i da posle toga neću imati nikakvih problema. Tako je i bilo. Antonio Ahel/ATAImages

Terapija je bila uspešna.





- Da kucnem u drvo, od tada me nijednom nije zabolelo to mesto. Evo, upravo sam svratio da mi izmasira vrat, danima me je bolela desna strana, nisam mogao da se okrenem. A sad sam kao nov – ispričao je Dule Savić i demonstrirao s kakvom lakoćom sada okreće vrat. Antonio Ahel/ATAImages