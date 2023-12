Tanja Bošković 35 godina nije imala ni kijavicu: Ovo je tajna njenog čeličnog zdravlja

Čuvaj se i Bog će te čuvati, kaže stara narodna izreka. Tanja Bošković oduvek je pazila na sebe i svoje zdravlje, što se i vidi – iako na pragu sedamdesetih, proslavljena glumica uvek izgleda sveže, vedro i čilo, a starenje doživljava kao prirodan proces. Mirko Tabašević – Spadam u ljude čeličnog zdravlja. Imam 69 godina, a poslednjih 35 nisam imala ni kijavicu. Ne znam kako su ljudi postali inertni. I dalje trčim, skačem, jurim, ludujem i pevam - otkrila je diva našeg glumišta jednom prilikom. Pročitajte: Ima 53 godine i struk na kome joj svi zavide - Melanija Tramp vitku liniju duguje ishrani po pravilu broja 7

– Volim more, volim da plivam. I dalje jedem šaku hrane dnevno. Nikom nije potrebno više. Živim jedan zdrav seljački život. Nemam potrebu za prejedanjem u bilo kom smislu. Verovatno me molitva, pričešćivanje i ispovest drže u dobrom duhovnom i fizičkom zdravlju. To je moja radost. Nikad se nisam prostirala više nego mogu – iskrena je Tanja.

Marko Vulević

Uprkos popularnosti živi skromnim životom, a materijalno joj nikada nije bilo važnije od duhovnog. Unutrašnja lepota je neprolazna, a zdravlje je u nama i načinu na koji posmatramo svet.

– Gospod mi je dao dara koliko mi je dao, a ja zadovoljna. Gospod je dao da imam decu, ja presrećna. Zdravlje se nalazi u našim dušama. I telo odreaguje na svaku ružnu i rđavu misao. Rasteretite svoje duše i radujte se. Mirko Tabašević