Vređali su je da pliva u salu: Danijela Dvornik u 56. godini izgleda neverovatno, evo kako se prepolovila FOTO

Danijela Dvornik smršala drastično, ovo je njena tajna

Danijela Dvornik, udovica muzičara Dina Dvornika, poslednjih godina je drastično promenila i život i izgled. Prva na redu bila je adresa, Zagreb je zamenila Bračom, a potom i liniju dovela u red.

Instagram

- Nisam ja bila toliko debela, samo sam bila lošeg sastava i rasporeda. Kad se ne krećeš i ne vežbaš, onda stvaraš naslage, a kad još dodamo i ono “baš me briga” i stres, zaboraviš na sebe. Nakon smrti Dina odlučila sam da se svakim atomom borim da se vratim u svoju normalu, psihički i fizički. To mi je bilo od esencijalne važnosti. Ja sam inače kao mlada bila vrlo aktivna, plivala sam, skakala u vodu, plesala, planinarila. To mi je u krvi. I eto, vežbam već 12 godina, poslednjih nekoliko vrlo intenzivno. Pazim šta i kada jedem. Od vežbanja i dijete par meseci pre leta nema ništa – izjavila je za hrvatski Story supruga legendarnog Splićanina.

Instagram

Tome treba dodati i “trčanje” za unukom, koju joj je podarila ćerka Ela. U svakom slučaju, Danijela Dvornik smršala je drastično, što dokazuje i novim fotografijama na Instagramu.

- Napunila sam 56 godina i ne želim da ih sakrivam jer nikad se nisam bolje osećala u svojoj koži i glavi. Ovo su godine kad te boli “pipi” za tuđa mišljenja i moralisanja, kada postaješ svestan da je život neprocenjiva vrednost koju poseduješ. Godina se ne treba stideti, niti ih bojati. Samo ih treba najbolje živeti. Ja sam davno odlučila da želim da budem što aktivnija i da održavam kvalitet svog života koji ovde na ostvru nesumnjivo imam onako kako to nikad ne bih imala u gradu – otkrila je Danijela Dvornik tajnu svoje sada zaista sjajne linije.