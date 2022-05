Zdravko Čolić (70) kune se u ovaj tretman: Usporava starenje i vraća mladalački izgled, za sat vremena ste preporođeni

Tajna Zdravka Čolića krije se u ovom tretmanu

Jedna od najvećih zvezda od Vardara do Triglava, a i šire, toliko vodi računa o sebi i svom zdravlju da izgleda kao u vreme kada je pevao „Ti si mi u krvi“. Nismo subjektivni, to je činjenica. No, Zdravko Čolić ima neke male tajne kojima održava (večnu) mladost, ali i dobar glas.

Aleksandar Kerekeš Keki

Jedna od njih je hiperbarična komora. Slavni pevač prvi je na ovim prostorima popularizovao specifičan medicinski tretman, koji se zasniva na čistom kiseoniku. Udiše se pod pritiskom većim od atmosferskog. Dovoljan je kratak boravak u ovoj specijalnoj kapsuli pa da pluća i ten budu kao novi. Osim izgleda, Čola na ovaj način održava i glasne žice, svoj najvažniji aparat.

Shutterstock

Zahvaljujući hiperbaričnoj komori održava vitalnost. Ovog maja proslaviće 71. rođendan, ali – ko bi mu poverovao da već gazi osmu deceniju?