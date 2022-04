Za dve nedelje 5 kilograma manje: Dijeta Saše Popovića je hit, žene će prve poludeti za njom

Dijeta Saše Popovića zasniva se na nekoliko važnih koraka

Saša Popović kaže da je svakog proleća na dijeti, jer se tokom zime ugoji. Bivši direktor Granda uživa u gurmanlucima, ali zna i kada treba da probuši kašiku.

- Uvek se ugojim tokom zime, pa moram na proleće da mršavim. Tada je vreme slava i praznika, jede se začinjena i teška hrana. Tokom zimskih meseci uglavnom dobijem od dva do pet kilograma. Kada odlučim da smršam, pridržavam se određenog načina ishrane - priča on.

Hellomagazin

Dijeta Saše Popovića ima jedno važno pravilo

Popović objašnjava šta se nalazi na njegovoj trpezi dok je na dijeti.

- Svako jutro pijem kafu, ponekad sa mlekom. To doručkujem, a za ručak mogu da biram između šnicli, grilovane piletine, ribe. Za večeru je uglavnom kombinacija mesa i salate, jaja, a ponekad samo voće i jogurt. Prijaju mi takvi obroci. On dodaje da mu je dovoljno samo dve nedelje dijete da smrša. Uglavnom imam 73 kilograma, ali nekada odem i na 78. Za dve nedelje, koliko se inače hranim na ovaj način, iz gubim tih pet kila. Dovoljno je da 14 dana povedem računa o hrani, skinem višak i to je to. I moja žena Suzana koristi isti program - kaže muzičar.

Petar Đorđević

Kad se reši viška kilograma koji su se nakupili tokom slava i praznika, Popović lagano održava liniju tokom leta.

- Leti sam uvek fit, jer sam već sa prvim suncem u Opatiji. Svakodnevno plivam, igram tenis, stoni tenis, jedem mnogo voća, salate začinjene maslinovim uljem i ribu. I to ne zato što pazim na jelovnik, već mi na moru ne prija teška i masna hrana. Samim tim, nemam problema ni sa kilogramima - priča Saša za Informer.