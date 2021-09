Svađe, nerazumevanje, sukobi, depresija: Uz pomoć ove metode Lejdi Gaga i njena majka postale su kao jedno

Majka Lejdi Gage učinila je sve da njena ćerka postane bolji čovek

„Danas sam poklonila mami cvet“, razgalila je Lejdi Gaga pratioce na „Instagramu“, ne samo lepim gestom već i zajedničkom fotografijom sa najvažnijom osobom u njenom životu. U istoj objavi objasnila je da i najmanji znak pažnje ljudima može da ulepša dan i „napravi razliku“. U potpisu je pomenula i organizaciju „Born This Way Foundation“, koju je sa majkom osnovala kako bi inspirisale mlade ljude da budu iskreni sa roditeljima i podstakle borbu protiv svih oblika nasilja, posebno vršnjačkog. Pop diva ne želi da drugi prolaze kroz bolno iskustvo koje je proživljavala tokom najosetljivijeg životnog perioda.

Detinjstvo jedne od najvećih muzičkih zvezda današnjice nije uvek bilo srećno. Štaviše, često se suočavala sa psihičkim problemima, ali tada ih nije u potpunosti bila svesna. Nije umela da objasni roditeljima šta je tišti, a oni je, s druge strane, nisu razumeli. Zbog toga je svaku bol zadržavala u sebi. Nije im govorila ni o vršnjačkom nasilju kojem je bila izložena kao tinejdžerka, ni o svojim brojnim strahovima, ni reč nije rekla o seksualnom zlostavljanju... Profimedia

Majka Lejdi Gage naučila je ćerku da drugačije gleda na sve

Iako je uvek imala blizak odnos sa majkom Sintijom Đermanotom, naučile su da komuniciraju tek kada je Lejdi Gaga već uveliko bila planetarna senzacija. To su otkrile u knjizi „Channel Kindness“, koju je napisala gospođa Đermanota, a sastoji se od pedeset priča koje je proteklih godina popularna pevačica sakupljala od svojih fanova.

‒ Traume, depresije i poremećaji u ishrani kroz koje sam prolazila u to vreme ostavili su traga. Plašila sam se svega, imala sam strah od ljudi, borila sam se sa anksioznošću... Trauma je postala deo mog života. Nisam roditeljima rekla ni za silovanje, što se desilo kada sam imala 19 godina. Jednom sam pitala doktora da li je moj mozak trajno oštećen, a on mi je rekao da kvar nije fizičke prirode i da ga je moguće popraviti. I dalje sam na jakim lekovima, tako preživljavam. Ili kupanjem u ledu, jer je to jedini način da se oslobodim bolova u mišićima. Nekada sam samu sebe povređivala u nastojanju da bliski ljudi primete da mi je loše jer nisam bila hrabra da im to kažem. Molim vas, ako primetite da neko pati, priđite mu i recite da ste tu za njega, da želite da čujete njegovu priču – rekla je Gaga za magazin „People“.

‒ Čini mi se da ne slušamo dovoljno svoju decu, da njihove probleme ne shvatamo ozbiljno. I meni se to desilo – priznaje Sintija, inače ambasador „Međunarodne zdravstvene organizacije za mentalno zdravlje“. Guliver Getty Images

Nije uvek blagonaklono gledala na ćerkine profesionalne i životne izbore, a još manje se mirila sa činjenicom da je „profesionalni provokator“, kako je mediji predstavljaju od dana kad se pojavila na sceni. Ni svi oni “Gremiji” i ostale nagrade koje je Gaga osvojila nisu pomogli da promeni mišljenje. Čak je, na početku karijere, Sintija pokušavala da stane na kraj njenom razuzdanom načinu života. Premalo kvalitetne hrane, previše alkohola, stalna iscrpljenost zbog koje je bila primorana da otkazuje koncerte, nesnosni bolovi u mišićima... Tek kasnije shvatila je da su uzrok svemu nezalečene rane iz prošlosti. Tačnije, shvatila je to kada su naučile da iskreno i otvoreno razgovaraju jedna s drugom.

Guliver Getty Images

‒ Ona mi je pomogla da budem bolja majka. Postala sam ljubaznija prema njoj, u svaki naš razgovor unosila sam više empatije... Postoji određena veza između ljubaznosti i mentalnog zdravlja. Budite dobri prema svima, pokažite da saosećate sa njihovim problemima, imajte razumevanja. I izlečićete svet – objašnjava Sintija, koja smatra da bi u školama češće trebalo raditi istraživanja o mentalnom zdravlju učenika. I Gaga veruje da bi društvo postalo bolje kada bi odrasli više pažnje posvetili problemima mlađih generacija.

‒ Niko nije znao kakve borbe vodim, a ja sam to krila od mame jer nisam želela da bude tužna i da se brine za mene. Možda me je malo bilo i sramota. Sada, kada znam da želi da me sasluša ako me nešto tišti, sve je neuporedivo lakše. Zahvaljujući tome naš odnos postao je zdraviji.