Doručak dece u kraljevskoj porodici ne razlikuje se mnogo od hrane naših mališana

Doručak dece u kraljevskoj porodici

Od princa Džordža do princeze Šarlot do princa Luisa, da li ste se ikada zapitali šta deca kraljevske porodice jedu za doručak? Photo by Chris Jackson/Getty Images

Britanska kraljevska porodica ima armiju kuvara koji zadovoljavaju njihova čula, tako da možemo samo da zamislimo koliki izbor hrane se stavlja pred njih za početak dana.

Bili smo prijatno iznenađeni kada smo otkrili da deca vojvode i vojvotkinje od Kembridža započinju dan sa sasvim normalnim jelom.

Kada je majka troje dece, Kejt Midlton, jednom prilikom posetila predškolsku ustanovu u Londonu, poslužila je doručak deci i govorila o sopstvenim željama za obroke svojih mališana.

Menadžerka te ustanove Mišel Semjuels otkrila je o kakvom doručku je Kejt Midlton govorila za svoju decu.

„Pomenula je da njena deca ujutru uživaju u jabukama i žitaricama, što je dodatno zainteresovalo decu sa kojom je razgovarala, pa se pokrenulo i pitanje koje voće oni vole da jedu.

lako se može očekivati da su jutarnji obroci u kraljevskim porodicama raskošni i prepuni egzotičnih jela, istina je često drugačija.

Fokus je na zdravlju, jednostavnosti i tradiciji.







Šta obično jedu dece u kraljevskoj porodici?

Ovsena kaša: Ova hranljiva kaša je bogata vlaknima i proteinima, čineći je idealnim početkom dana. Može se pripremiti sa različitim voćem, orašastim plodovima i semenkama.

Jaja: Jaja su odličan izvor proteina i vitamina. Mogu se pripremiti na različite načine - kuvana, pečena ili kao omlet. Photo by Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images

Voće: Sveže voće je obavezno na doručku u većini kraljevskih porodica. Jabuke, banane, bobičasto voće i citrusno voće su česti izbori.

Jogurt: Jogurt je bogat probioticima koji su dobri za varenje. Može se jesti sam ili sa voćem i muslijem.

Tost sa avokadom: Ovaj moderan i zdrav doručak sve je popularniji i među kraljevskim norodicama

Naravno, kao i u svakoj porodici, postoje i izuzeci. Ponekad se na kraljevskom stolu mogu naći i specijaliteti karakteristični za određenu zemlju ili priliku.

Međutim, zdrava i uravnotežena ishrana je i dalje prioritet.

Dakle, doručak dece u kraljevskim porodicama nije mnogo drugačiji od doručka dece u običnim porodicama. Fokus je na zdravim i hranljivim namirnicama koje će deci dati energiju.