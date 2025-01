Otkrijte savršenu kombinaciju stila i udobnosti uz s.Oliver kolekciju – sada uz popuste do -50%!

s.Oliver donosi neodoljive modne komade koji kombinuju prepoznatljiv kvalitet, aktuelne trendove i praktičnost.

Pogledajte najnoviju ponudu koja je idealna za sve prilike – od elegantnih izdanja do ležernih svakodnevnih kombinacija, a sve to uz neverovatne popuste do -50%! Promo





Istaknuti komadi iz naše ponude:

• Kaput u nežnoj lila nijansi – Klasičan, ali moderan kroj ovog kaputa savršen je za prelazne i hladnije dane. Njegov minimalistički dizajn lako se kombinuje sa poslovnim i casual stilovima. Promo

• Haljina od pletiva u sivoj boji – Ovaj komad je idealan za zimske dane kada želite da izgledate sofisticirano, a osećate se udobno. Sa svojim jednostavnim krojem i visokim ovratnikom, haljina je odličan izbor za svaki dan. Promo

• Farmerke visokog struka – Svestrane i moderne, ove farmerke uvek su pravi izbor. Kombinujte ih uz jednostavne košulje ili oversized džempere za savršen svakodnevni look.

Promo

• Šal u crno-beli kombinaciji – Detalj koji će vašoj zimskoj garderobi dati upečatljiv pečat. Elegantan aksesoar savršeno upotpunjuje svaki outfit. Promo

• Sako od somota u bež boji – Ovaj komad odlikuje se elegantnim krojem i univerzalnim dizajnom. Savršeno se kombinuje uz farmerke za ležeran stil ili uz pantalone za formalniji izgled. Njegova tekstura daje posebnu dimenziju svakoj kombinaciji. Promo

• Sako od baršuna u tamnoplavoj boji – Idealno rešenje za večernje izlaske ili posebne prilike. Baršunasti finiš pruža luksuzan osećaj i sjaj, dok kroj osigurava udobnost i eleganciju.

Promo

• Duga suknja u bordo nijansi – Nezaobilazni komad za dame koje žele spoj sofisticiranosti i jednostavnosti. Kombinujte je uz bluze ili džempere i uživajte u kombinaciji koja privlači pažnju. Promo



Sve ovo i još mnogo više čeka na vas u s.Oliver radnjama i na soliver.rs.

Ne propustite priliku da osvežite garderober uz popuste do -50% i uživate u savršenom spoju stila i uštede!