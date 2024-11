Dizajnerka Rebeka Popović u Emiratima je počela od nule, a posle tri godine na "Emirates Fashion Weeku" 2023. proglašena je za najboljeg mladog dizajnera u usponu

Kad je pre tri godine iz Srbije otišla u Dubai, Rebeka Popović nije ni sanjala da će za samo tri godine, zahvaljujući svom inovativnom modnom brendu na "Emirates Fashion Weeku" 2023, biti proglašena za najboljeg mladog dizajnera u usponu.

˗ Priznanje je vrlo laskavo i nisam ga očekivala, tim pre što je učestvovalo više od šezdeset dizajnera sa svih strana sveta, od italijanskih i ruskih do filipinskih i kineskih. Dodeljeno je dvanaest nagrada, među kojima i za dizajnera u usponu, koja obavezuje da budem još bolja ˗ kaže Rebeka.

HELLO!/Promo

Iako se u Srbiji bavila novinarstvom na jednoj pokrajinskoj televiziji, kad je stigla u Emirate, opredelila se za modu.

˗ Samo to je dolazilo u obzir pošto odmalena odlično crtam. Nakon osmišljavanja tridesetak modela, morala sam da krenem bukvalno od nule, tragala sam za odgovarajućim materijalima, prostorom. Otvorila sam firmu za proizvodnju "Rea onlajn", jer je tamo nemoguće da proizvodite u drugoj zemlji, a da prodajete na njihovom tržištu. Mada nisam verovala da je sve to moguće, ubrzo je sajt zaživeo i stekao stalne klijente. HELLO!/Promo

Njeni modeli su zasad ograničeni samo na tržište Emirata, Dubaija i Abu Dabija.

˗ Nismo se još dovoljno razvili da bismo mogli da se širimo i u druge zemlje. Imamo garderobu za sve prilike, od one namenjene dnevnim aktivnostima, izlascima na ručkove i večere, do večernje, za žene od 25 do, recimo, 50 godina. Luksuzne kolekcije večernjih haljina predstavljam uglavnom na "Emirates Fashion Weeku", na poziv osnivača ove modne smotre, Ruskinje Marine Libine, a na sajtu mogu da se naruče po porudžbini, pošto je proba ipak neophodna. HELLO!/Promo

Lara Tabet, vrlo popularna voditeljka i televizijsko lice, koja je godinama radila i FW, otvorila je svoju agenciju za pomoć brendovima u usponu i nedavno Rebeki organizovala predstavljanje sajta.

˗ Bio je to veoma posećen događaj na kojem smo zvanicama pokazale šta sve radimo. Inače, ovde žene veoma vode računa o sebi, prate trendove i nose personalizovane komade kuća "Dior" i "Hermès". To su za njih brendovi broj jedan.







HELLO!/Promo

Nigde na svetu, sem u Dubaiju, nijedan brend ne šalje svoje prodavce u nečiji stan ili kuću. Izuzetno su popularni personalizovani komadi obuće i torbi i u tome opet prednjače žene iz Dubaija. Kad je u pitanju nakit, najčešće nose "Cartier" i "Bvlgari". HELLO!/Promo

Jako cene različitost, i mada deluju zatvoreno, vrlo su druželjubive i naklonjene drugim ženama. Tradicionalno su naučene da se međusobno podržavaju i pomažu. HELLO!/Promo

www.reaonline.shop