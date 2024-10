Večeras počinje 54. Perwoll Fashion Week

U periodu od 17. do 25. oktobra, jesenji dani biće obojeni kreativnošću dizajnerskih zvezda i mladih talenata na 54. Perwoll Fashion Week-u.

Ovogodišnja tema omiljene modne manifestacije nosi snažnu poruku - PokušAI!, kroz koju podstiče mlade kreativce, dizajnere i umetnike da se prepuste mogućnostima veštačke inteligencije u procesu modnog stvaralaštva. Svi ljubitelji mode imaće priliku da vide revolucionarne kreacije, ali i budu deo različitih modnih aktivnosti na poznatoj lokaciji – Hangar, Luka Beograd.

Revija „Fantastično putovanje” svečano će otvoriti manifestaciju koja u sebi nosi duboku emociju i sećanje na Slađanu Milošević, čija je umetnost ostavila neizbrisiv trag. Promo

Više od 40 kreatora, stilista i kostimografa iz bivše Jugoslavije predstaviće svoje radove inspirisane ovom jedinstvenom modnom ikonom. Neki od njenih najvećih hitova koji su godinama spajali svet umetnosti, mode i muzike, pratiće korake mnogih poznatih ličnosti koji će se naći na pisti.

Pored velikog broja revija istaknutih dizajnera, na repertoaru se nalazi i finale konkursa Fashion Incubator by Perwoll, u okviru kojeg će mladi talenti pokazati pred publikom svoje kreacije i osigurati mesto u modnom svetu. Kroz ovo takmičenje, brend Perwoll pruža jedinstvenu priliku mladim dizajnerima da istražuju nove ideje i koncepte u savremenom svetu sa fokusom na sporu modu.

Kao i svake godine, brend Perwoll je generalni sponzor manifestacije, a temu koju posebno ističe je „Rethink NEW“ u okviru koje stavlja akcenat na značaj promene svakodnevnih navika i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. Perwoll nas podseća da prava lepota mode nije samo u njenoj spoljašnjoj privlačnosti, već i u njenoj moći da inspiriše promene koje su dobre za našu planetu.

