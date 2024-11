Jesenja bunda Bogdane Ražnatović hit sezone, ima samo jednu manu!

Bunda Bogdane Ražnatović

Iako se u poslednje vreme retko pojavljuje u javnosti i sa suprugom Veljkom i decom vodi miran porodični život daleko od gradske gužve, Bogdana Ražnatović na svakom koraku privlači veliku pažnju. Antonio Ahel/ATA Images

Na njenom Instagram profilu uglavnom se mogu videti fotografije na kojima je sa Veljkom ili njihovim sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom.

Zahvaljujući bakama koje priskoče u pomoć kad zatreba, mladi par s vremena na vreme uspe da odvoji nekoliko dana za sebe i uputi se na kraći odmor. Tako su nedavno boravili u Španiji, kod Anastasije i Nemanje Gudelja.

Osim lepim i negovanim izgledom, Bogdana Ražnatović se može pohvaliti i devojačkom linijom koju je zadržala i posle trećeg porođaja.

Vitka figura dozvoljava joj da obuče sve što poželi, a njen stil je uglavnom mladalački i urban.

Ove jeseni, u garderoberu Cecine snaje našao se komad koji je modni hit sezone. Reč je o kratkoj bundi sa kapuljačom, koja se može pronaći u raznim bojama, a prikladna je za svaku odevnu kombinaciju.

Bogdana Ražnatović ponela ju je uz farmerke i patike, a stajling je ispratila malom crnom torbom i naočarima za sunce. Instagram/ac3isb4ck

Ovaj model bunde trenutno je među najtraženijima u radnjama. Cena varira u zavisnosti od toga da li je napravljena od veštačkog krzna ili, recimo, od polarne lisice.







One koje su od prirodnog krzna koštaju do 2.000 evra, dok one od veštačkog krzna mogu da se nađu i za 5.900 dinara.

Jedina mana bunde Bogdane Ražnatović jeste što je kratka, pa dame koje vole nešto duže zimske komade neće se u radnji „uhvatiti” za nju. Boško Karanović