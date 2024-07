Stomak u prvom planu: Marija Kilibarda u 6. mesecu trudnoće elegantna i svedena, linija je posebna priča

Vest da je Marija Kilibarda trudna odjeknula je u medijima krajem maja i obradovala sve one koji su pratili dugogodišnju borbu lepe voditeljke da postane majka. Instagram @kilimara

U šestom mesecu trudnoće Marija je stala pred objektiv fotografa Miloša Nadaždina i zabeležila poseban trenutak svake žene.

Uska crna haljina naglasila je stomak, ali i sjajnu liniju koja je ne napušta ni u drugom stanju.

“Na putu ka našoj najvažnijoj jeseni svratili smo do dragog Miloša Nadaždina, koji mi je poklonio najlepše slike života”, napisala je Kilibarda na Instagramu. Miloš Nadaždin

– Naša devojčica i ja se super osećamo i nadam se da će tako ostati do samog porođaja. Svakodnevno dobijam mnogo divnih poruka podrške, što me posebno ispunjava, i zahvalna sam na svakoj lepoj reči. Željno iščekujem trenutak kada ću je uzeti u naručje, to je jedino o čemu trenutno razmišljam – rekla je Marija Kilibarda za UNU.

– Osim što sam srećna zbog dolaska bebe u naš život, radujem se i nastavku kviza “Jedno pitanje”, jer odnos koji sam izgradila sa publikom i takmičarima daje posebnu čar mojoj dosadašnjoj televizijskoj karijeri.

Miloš Nadaždin

– Pratim savete svoje doktorke u koju imam puno poverenje i koliko god da imam viška energije, elana i odsustvo svih teških simptoma, ne idem preko onoga što mi ona preporuči – ispričala je Marija.