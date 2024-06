Smelo ili originalno: Da li biste se usudili da kopirate letnji stajling Snežane Dakić

Snežana Dakić godinama unazad važi za ženu koja je uvek u trendu. U njenom garderoberu nalaze se firmirani odevni komadi koje bi većina žena poželela da ima. M.M. ATAImages

Popularna voditeljka sinonim je za eleganciju i dobar ukus, a budući da ima zavidnu figuru slobodno može da obuče sve što poželi.

Ipak, mora se priznati da Snežana Dakić ume da privuče pažnju i intrigantnim odevnim kombinacijama, koje bi se malo ko usudio da ponese.

Upravo jedan takav, nesvakidašnji letnji stajling predstavila je na fotografijama sa odmora, koje je podelila sa pratiocima na Instagramu.

U prvom planu našao se komad koji retko ko poseduje – jednodelni biciklistički šorts. Instagram

Da je ni malo ne zanima “šta će narod reći”, jasno se može zaključiti i kroz poruku koju je napisala:

- Postani onaj ko jesi. Čovek se stalno menja i to je jedino normalno. I dobro je kad se menja na bolje: da više prihvata neminovnosti, da je tolerantniji i prilagodljiviji. Da je manje reaktivan, to jest u otporu prema svemu ( od vremena i guzve u saobracaju, do svega sto mora da uradi tog dana). Instagram

- Prihvatanje svojih osećanja, i tuđih, odbacivanje reakcija ega puno pomaže u postizanju mira i radosti. Od nas zavisi – poručila je Snežana Dakić koja zaslužuje sve pohvale za izgled i originalnost. Instagram