Crno, ali na njen način: Zoranu Mihajlović zbog ovoga žene obožavaju (foto)

Stil Zorane Mihajlović najradije dame kopiraju

Spektakularni koncert Plasida Dominga na stadionu „Tašmajdan“, po mnogima muzički događaj sezone, na trenutak je vratio Beograd u vreme pre pandemije kada su se gostovanja svetskih zvezda podrazumevala na nedeljnom nivou. Gala nastup čuvenog španskog tenora bio je ne samo retka „poslastica“ za ljubitelje klasične umetnosti već i prilika da se uživa u glamuroznoj noći pod otvorenim nebom.

Među više hiljada posetilaca viđeni su i mnogi predstavnici državnog vrha, a medijski reflektori ponajviše su bili usmereni ka potpredsednici vlade, ministarki Zorani Mihajlović, koja je došla u pratnji supruga Vladimira Atanackovića.

Pantalone i sako naglašenog struka, uz koje je obula salonke sa visokom potpeticom, istakli su ministarkinu figuru. Besprekornom izgledu doprinosili su svedena frizura, adekvatna šminka i diskretne minđuše. ATA Images

U elegantnom crnom odelu, suprug Zorane Mihajlović ispratio je njenu sofisticiranu odevnu kombinaciju, pa su usklađenom pojavom i odmerenim ponašanjem privlačili poglede prisutnih, a mogli su se čuti i brojni komplimenti.

ATA Images

Biznismen Vladimir Atanacković retko se može sresti na društvenim događajima, a poštujući njegovu želju da ostane „u senci“ i sama ministarka retko govori o suprugu. Ipak, poznato je da je reč o srednjoškolskoj ljubavi koju su, posle godina razdvojenosti, obnovili.

‒ Ada je moja prva ljubav, koja traje evo već 27 godina. Imali smo period kada smo živeli odvojene živote i probali nešto novo. A onda smo se ponovo našli i shvatili da je to ‒ to. Možda je razlog našeg opstanka to što smo se sreli kao zreli ljudi i što sada znamo šta hoćemo ‒ otkrila je ministarka u jednom intervjuu.