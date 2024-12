Kineski horoskop za 2025. godinu: Stiže Zelena drvena zmija, ovi znaci će uživati tokom svih 365 dana

Godina Zelenog drvenog zmaja zamenjena je godinom Zelene drvene zmije, koja će po kineskoj tradiciji početi 29. januara 2025. i završiti se 16. februara 2026.

PACOV

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Pacovi ne moraju da brinu ni o čemu sledeće godine! Istina je da neće moći da skinu zvezde sa neba, ali će moći da sačuvaju i ne izgube sve što su uspeli da postignu u oblasti rada.

Ovo će im biti mirna i stabilna godina. Glavna stvar je da uključe režim razumne uštede, što će pomoći da se izbegnu nepotrebni i nerazumni troškovi.

Mir i red u odnosima sa okolinom, prvenstveno porodicom i prijateljima, zavisiće samo od samih predstavnika znaka - važno je zapamtiti ovo.

BIVO

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.







Bivoli će morati da prođu kroz mali, ali efektivan šok, koji će poboljšati sve njihove profesionalne i životne pokazatelje za red.

Oni će otkriti da, gledajući na važna pitanja sa drugačije tačke gledišta, mogu da reše mnogo toga brže i, što je najvažnije, efikasnije.

Lični život će zahtevati mnogo pažnje.

Oni koji još nisu pronašli srodnu dušu, imaće sve šanse da pronađu svoju sreću, a oni koji su dugo i čvrsto u braku, naći će priliku da ponovo pokrenu čak i one veze koje su bile nemoguće za uspeh.

TIGAR

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Povećana emocionalnost naglašena je u 2025. godini. Imaju velike šanse da postanu loši saveznici, a potrebno je slušati ne samo intuiciju, već i argumente uma, kao i mudre savete iskusnijih.

ZEC

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Zeca očekuju vrtoglave promene u svim sferama života, od profesionalnih do ličnih.

Neki događaji će se očekivati, pošto su mu se sami predstavnici znaka približavali, a drugi će biti potpuno neverovatni i neočekivani, pa će morati da razmisle kako da se prilagode novim uslovima i okolnostima.

U tom smislu, lični život će posebno iznenaditi i oduševiti - ono što se u njemu dešava može da postane prava ljubavna priča.

ZMAJ

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Zmaja, koji napušta „tron” domaćina godine, pratiće talenat koji će dodirnuti dve sfere odjednom - karijeru i lični život.

Prijatni događaji i pomaci mogući su svuda, ali samo ako predstavnici znaka uspeju da održe ravnotežu između ovih nespojivih početaka.

Međutim, neki bi mogli da započnu aferu sa posledicama - njena verovatnoća ne može da se isključi, a u ovom slučaju neće štetiti, već koristiti cilju.

ZMIJA

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Zmija, kao domaćica sledeće godine, može da poželi bilo koju želju. To će se sigurno ostvariti, ali predstavnici ovog mudrog i razboritog znaka najverovatnije će izabrati mirno postojanje bez uspona, padova i turbulencija.

Kao što se često dešava sa onima koji ne tolerišu vrevu, zvezde će ih primetiti i dati im upravo ono što traže - razvoj karijere i finansije.

Pojava nove ljubavi u životu nije isključena, ovde je veoma važno izaći iz bivših veza bez gubitaka, za koje već imaju dovoljno opreza.

KONJ

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Konjima se savetuje da se u svemu oslanjaju isključivo na sopstvene snage.

To ne znači da će oni biti potpuno uskraćeni za podršku okoline, već će hteti da sami rešavaju sva pitanja, bilo da su profesionalna ili lična.

KOZA

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Koza će moći da otkrije svoj karakterističan stvaralački početak u rešavanju najrazličitijih, kako profesionalnih i ličnih, tako i dnevnih zadataka.

Mogućnosti koje će se predstavnicima znaka otvoriti sledeće godine, ne smeju se propustiti ni u jednom slučaju - kasnije će se kajati.

Međutim, navedeno ne znači da se za bilo koji posao treba hvatati neselektivno.

Moraće da nauče da biraju između važnog i veoma važnog, samo tako će moći da postignu uspeh, zasluže odobravanje i pohvale okoline.

MAJMUN

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004.

Majmun će možda ostvariti svoj dugogodišnji san - da zablista u društvu: svako javno pojavljivanje biće bukvalno osuđeno na uspeh, tako da ne treba propustiti nijednu priliku da se izjasni o sebi i svojim profesionalnim i kreativnim idejama.

U ličnom životu, predstavnici znaka treba da neguju ono što imaju u ovom trenutku. Preporučljivo je da pažljivo odmeri sve prednosti i nedostatke kako kasnije ne bi požalio.

PETAO

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

Petao sledeće godine treba da zna da će postizanje bilo kog cilja zahtevati aktivnost, istrajnost i marljivost, ali rezultat će svima upadati u oči - biće moguće ispuniti sve tačke godišnjeg plana.

Tamo gde okolnosti zahtevaju određenu dozu avanturizma, može da rizikuje, ali nije poželjno da izgubi kontrolu nad tim.

Pojava u životu bivšeg partnera, možda prve ljubavi, može da otvori novu stranicu u odnosima koji su izgledali potpuni.

PAS

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

Pas, uprkos jasnoj podršci svojih nadređenih i kolega, ne bi trebalo da računa na ozbiljan napredak u karijeri - najverovatnije ga neće biti, a lavovski deo napora moraće da bude usmeren na jačanje njegovog profesionalnog autoriteta.

Sve navedeno neće pogoršati njihovu finansijsku situaciju. U najmanju ruku, ona će ostati na prethodnom nivou, a u maksimumu će se značajno poboljšati.

U ličnom životu postoji velika verovatnoća pojave osobe koja će dati ne samo ljubav, već i prijateljstvo.

SVINJA

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

Svinje treba da se pripreme za vetrove promena koje mogu da izazovu ozbiljne poteškoće, a u nekim slučajevima i preokret života.

Zvezde im savetuju da odbiju rizik u bilo kom obliku - to može da poremeti ravnotežu koju je veoma važno održati sledeće godine u svim sferama života.

Neophodno je raditi na romantičnim vezama koje će početi u ovom trenutku, inače se neće razvijati kako bi predstavnici znaka želeli.