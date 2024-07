Nekom haos, nekom prosperitet: Saznajte šta retrogradni Saturn donosi svakom horoskopskom znaku

Retrogradni Saturn i horoskopski znakovi

Retrogradni Saturn ušao je u znak Riba 29. juna i trajaće sve do 15. novembra. Čak četiri i po meseca. Za to vreme može svašta da se dogodi, pa ni Zodijak neće biti pošteđen raznih turbulencija.

Nekom će planeta sa prstenovima vratiti prošlost u život, nekom doneti raskid i druge ljubavne bure, a za neke će vožnja ovim retrogradnim ringišpilom biti više nego uspešna.

U svakom slučaju, biće to tranzicija koja će nam pomoći da dublje zaronimo u sebe i preispitamo životne stavove. U nastavku saznajte kako će retrogradni Saturn uticati na svaki horoskopski znak. Shutterstock

Ovan

Ovnovi će se posvetiti karijeri i profesionalnom životu. Na radnom mestu mogu se pojaviti izazovi koji će zahtevati disciplinu i strpljenje. Savetuje se izbegavanje impulsivnih odluka i fokusiranje na dugoročne planove, navodi index.hr.

Bik

Bikovi će osetiti uticaj retrogradnog Saturna u sferi obrazovanja i putovanja. Mogli bi da se suoče sa preprekama u sticanju novih znanja ili planovima za putovanja. Ovo je prilika za introspekciju i razmatranje dugoročnih planova za lični rast i razvoj.

Blizanci





Blizancima naredni meseci donose finansijske izazove, posebno one koji se odnose na zajednička ulaganja ili dugove. Vreme je za reviziju strategija i preispitivanje dugoročnih ciljeva. Budite oprezni s novcem. Photo by Mika Baumeister on Unsplash

Rak

Rakovi će osetiti retrogradni Saturn na području međuljudskih odnosa. Mogući su testovi u emotivnim i profesionalnim vezama. Trebalo bi raditi na rešavanju starih sukoba, budite spremni na kompromis i razumevanje.

Lav

Lavove čekaju izazovi u svakodnevnom životu. Moguće je da će se suočiti s povećanim stresom ili zdravstvenim problemima. Ovo je pravo vreme za uspostavljanje boljih životnih navika i brigu o svom telu.

Devica

Kreativnost i zabava, to su polja kojima će Device biti posvećene do jeseni. Ovo je prilika za preispitivanje svojih strasti i pronalaženje novih načina izražavanja kreativnosti. Shutterstock

Vaga

Retrogradni Saturn Vagama donosi promene u porodičnom životu. Moguće su tenzije ili problemi sa bliskim osobama. Vreme je za rešavanje nesuglasica i jačanje porodičnih odnosa, pa se fokusirajte na stabilnost i sigurnost svog doma.

Škorpija

Škorpije će imati manjih problema u svakodnevnim interakcijama. Očekuju ih nesporazumi i komunikacijske barijere, zbog čega bi trebalo poboljšati komunikacijske veštine i izražavanje.

Strelac

Ovaj znak će osetiti oscilacije u financijskom sektoru. Vreme je za reviziju finansijskih planova i donošenje mudrijih odluka o potrošnji. Fokusirajte se na štednju i sigurnost u tom smislu.

Jarac

Jarčevi će najviše problema imati sa samopouzdanjem. Mogući su unutrašnji sukobi i preispitivanje sopstvene vrednosti. Ovo je prilika za rad na sebi, za razumevanje svojih najjačih i najslabijih tačaka. Shutterstock

Vodolija

Vodolije se suočavaju sa unutrašnjim strahovima, a bilo ih je dosta u poslednje vreme. Pravi je trenutak za introspekciju i rad na emocionalnom isceljenju. Fokusirajte se na razumevanje unutrašnjih konflikata i što više radite na ličnom razvoju.

Ribe

Retrogradni Saturn Ribama donosi promene na polju prijateljstava. Čeka vas mnogo izazova kada su međuljudski odnosi u pitanju. Preispitajte ih dobro i radite na jačanju kvalitetnih ljudskih veza.