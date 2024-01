Najodaniji partneri Zodijaka: Broj 1 do smrti lojalan

Najodaniji horoskopski znakovi

Šta znači biti istinski odan u vezi? Za neke ljude to znači da nemaju aferu. Za druge to znači da branimo jedni druge, da čuvamo leđa jedni drugima kroz sve životne uspone i padove.

Svi znaci imaju osobine i ponašanja koja ih prate tokom odnosa.

Ovde su horoskopski znaci rangirani od najnevernijih do najodanijih.

1. Strelac

Strelčevi su neverovatni ljudi - zaista jesu. Ali kada je reč o „lojalnosti“, oni su jednostavno previše hiroviti i slobodni da bi se ikada posvetili 100 odsto.

Nije da će svaki Strelac biti neveran u vezi, ali im je teško da se obavežu i ostanu verni, to je sigurno.

Toliko su gladni iskustva da su redovno u iskušenju da zakorači u nepoznato. Nažalost, to se često prenosi na njihove odnose.

2. Vodolija





Vodolije su izuzetno ambiciozne, posebno kada su u pitanju velike promene u svetu, a to je, nažalost, upravo njihova propast.

Oni su toliko filantropski da će žrtvovati sopstvene odnose za veće dobro.

Neće svi biti u iskušenju, ali će mnogi zbog ljubavi prema poslu ostati na svom radnom mestu većinu noći do kasno u noć.

Photo by freestocks on Unsplash

3. Riba

Ribe su veliki ljubavnici, ali su često zaglavljene u svojim magičnim imaginarnim svetovima, vođene inspiracijom da pronađu zelenije pašnjake za koje jednostavno osećaju da moraju da pronađu.

Ribe vole da budu zaljubljene, ali ne vole da budu zaglavljene.

Oni žele da život bude evolucija njihovih interesa i kada osete da su prerasli u vezu, ona će se nastaviti, sviđalo vam se to ili ne.

4. Jarac

Jarac je manje odan od drugih znakova, ali nije potpuno nepouzdan.

Oni vole da preuzmu vođstvo u odnosima i mogu na kraju da privuku ljude koji ne uzvraćaju osećanja i lojalnost u istoj meri.

Ako ne budu pažljivi, uložiće više truda u vezu od druge osobe, umesto da se posvete onima koji to zaslužuju.

5. Devica

Device su previše paranoične da bi bile potpuno lojalne, ali su takođe previše paranoične da bi igrale kulisne igrice ili ostavile nekoga bez dobrog objašnjenja.

Da, biće uz vas ako im se sviđate, ali kada se to interesovanje splasne, biće spremni da krenu dalje.

Nikada ne sumnjajte da će vas Devica brzo zameniti.

6. Ovan

Ovnovi su skoro savršeno rangirani u sredini skale „vernost vs. neverstvo“.

Svakako, oni se definitivno zalažu za ljude koje vole i previše su principijelni da bi igrali dvostruku igru.

Međutim, ako Ovan pronađe nešto što ga zaintrigira, slediće svoje srce. To im je najlogičnije. Photo by Priscilla Du Preez 🇨🇦 on Unsplash

7. Blizanci

Blizanci su zapravo veoma lojalni partneri, iako njihov znak (koji ih predstavlja) sugeriše drugačije.

Ono što im ljudi često ne priznaju je činjenica da su zapravo neverovatni u vezama.

Oni su duboko zaljubljeni u svakoga ko ih inspiriše, i biće tu za svog partnera kroz gusto i tanko.

8. Vaga

Kao vladari ljubavi i romantike, Vage imaju tendenciju da budu odane svojim partnerima.

Međutim, ono što im ponekad stane na put je kombinacija njihove neodlučnosti, sujete i ljubavi.

Kada se ovo pomeša u određenim okolnostima, može postati smrtonosno za njihove odnose. Sve uglavnom zavisi od toga da li su našli pravu osobu.

9. Bik

Bikovi su tvrdoglavi, a to je posebno tačno kada su u pitanju ljudi koje vole.

Poznati su po tome što su jedni od najdragocenijih partnera.

Iako ponekad mogu biti razdražljivi i plitki, jednom kada vas zavole, to je zauvek.

10. Lav

Lav će braniti svoje partnere i prijatelje kao sebe, što znači veoma žestoko.

Njihova druga polovina postaje produžetak njih samih i često se previše uznemiri ako se nešto loše desi ljudima koje vole.

Lav će stati na vašu stranu, bez obzira na protivnika, i žestoko će se suprotstaviti svakome ko želi da vam naudi.

11. Rak

Rakovi su isključivi ljudi, posebno u vezama. Jednom kada pronađu ljude sa kojima žele da budu, posvetiće im ceo život.

Rakovi, za razliku od Škorpiona, nemaju problema da se obavežu, prenosi Atma.hr.

Naravno, oni mogu ogovarati ili se žaliti na nekog drugog, iza vaših leđa, da bi izbegli sukob, ali to ne znači da vas manje vole ili da su manje lojalni vašoj vezi. Shutterstock

12. Škorpija

Škorpije nisu uvek najbolje u vezama (njihova ljubomora često sve pokvari), ali ako se pitate koja bi vam osoba bila najlojalnija do smrti, to je definitivno Škorpija.

Bilo da vas vole ili mrze, u suštini će zauvek ostati verni tom stavu.

Škorpija će vas braniti i biti tu za vas.