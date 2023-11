Za ova dva horoskopska znaka decembar će biti najgori mesec, stiže naplata greške iz prošlosti!

Najgori decembar za dva horoskopska znaka stiže nam uskoro! Sreća će im okrenuti leđa, a greške iz prošlosti doći će na naplatu, bar tako kaže čuveni ruski astrolog Pavel Globa.

Evo koji su to znaci u pitanju i šta im zvezde sve donose: Photo by Hert Niks on Unsplash

Blizanci

Poslednji mesec 2023. godine pripadnicima ovog znaka pružiće šansu da ostvare svoje dugogodišnje profesionalne planove. Međutim, Pavel smatra da bi Blizanci mogli da prođu kao bosi po trnju. Decembar neće biti njihov mesec kada je poslovni život u pitanju.

U isto vreme, emotivni i ljubavni život biće obeležen prelepim trenucima i dobrim prilikama. S tim u vezi, usamljeni Blizanci konačno mogu da upoznaju srodnu dušu.

Vodolija

Kraj 2023. Vodolijama donosi naplatu dugova, a osjetiće i pritiske da okončaju neke prethodne projekte i poslovne obaveze. Shutterstock

Globin savet je da sve važne stvari odlažu i da im zviezde u decembru neće biti naklonjene, te da je idealna prilika da sve reše lagano i bez trzavica.

Međutim, zvezde im obećavaju susret sa novom i zanimljivom osobom koja bi mogla da ima značajan uticaj na njihovu budućnost, piše Kurir Stil.