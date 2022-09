Danas počinje retrogradni Merkur: Dva znaka čeka potpuni haos, istine isplivavaju na površinu!

Retrogradni Merkur počinje danas

Od 10. septembra do 2. oktobra Merkur je ponovo u retrogradnom hodu i kreće unazad iz znaka Vage, da bi se nakratko vratio u znak Device (23. septembar, gde će ostati do kraja retrogradnosti i zadržati se do 11. oktobra).

Konfuzija u komunikaciji je u ovom periodu neizbežna i uvek je preporuka da se ne započinju novi projekti niti da se potpisuju važni ugovori ili kupuju sredstva za komunikaciju i prevoz. S druge strane, ovaj period je odličan za dovršavanje svega što je započeto, u bilo kom smislu, a na emotivnom planu možemo se posvetiti vezi ukoliko se u prošlosti desio nesporazum ili je nešto jednostavno stavljeno po strani ili pod tepih. Nejasnoće se sada mogu razjasniti.

Javljaju se nekadašnji saradnici, ali i emotivni partneri. Neke potisnute istine isplivavaju na površinu, ali su tu i brojni tračevi, što će izazvati dodatnu zbrku.

Retrogradni Merkur neće štedeti ova dva znaka

Kada Merkur pređe u znak Device, preporučuje se da se posvetite poslovnim obavezama koje su zaostale ili su u prošlosti površno odrađene.

Uticaj retrogradnog Merkura osetiće svi zodijački znaci, a naročito Blizanci i Device, u smislu pomenute konfuzije. Naoružajte se strpljenjem i proveravajte sve informacije koje do vas dolaze iz svih sfera života.